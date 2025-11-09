レイカーズがホークスに大敗して連勝ストップ…ドンチッチはダブルダブルを達成、八村は8得点

11月9日（現地時間8日）、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズはステイトファーム・アリーナでアトランタ・ホークスと対戦した。

5連勝と好調のレイカーズはルカ・ドンチッチが復帰したものの、オースティン・リーブスが3試合連続で欠場し、レブロン・ジェームズも引き続き不在。ドンチッチ、ジェイク・ラレイビア、マーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。一方、ホークスもトレイ・ヤング、クリスタプス・ポルジンギス、ジェイレン・ジョンソン、ニキール・アレクサンダー・ウォーカーらといった主力を欠く中での試合となった。

第1クォーターは序盤からハイペースな展開となり、レイカーズはドンチッチがこのクォーターだけで12得点を奪ったものの、ホークスに大量得点を許し29－37で最初の12分間を終えた。第2クォーターでもホークスの勢いを止めることはできず、54－68で試合を折り返した。







後半もレイカーズはペースをつかむことができず、102－122で敗戦となり、チームの連勝は5でストップした。ドンチッチは22得点5リバウンド11アシストでダブルダブルを達成、八村は3ポイントを3本中2本沈めるも8得点2リバウンドにとどまった。一方のホークスは、モハメッド・ゲイが21得点7リバウンド7アシスト、ザカリー・リザシェイが19得点、エイサ・ニューエルとビト・クレイチがそれぞれ17得点をマークし勝利を引き寄せた。

なお、レイカーズは11日（同10日）からシャーロット・ホーネッツ戦、オクラホマシティ・サンダー戦、ニューオーリンズ・ペリカンズ戦、ミルウォーキー・バックス戦と、敵地での試合が続く。

■試合結果



アトランタ・ホークス 122－102 ロサンゼルス・レイカーズ



ATL｜37｜31｜30｜24｜＝122



LAL｜29｜25｜18｜30｜＝102

【動画】レイカーズvsホークスのハイライト！