大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が８日、生放送され、自身の公金還流疑惑で渦中にいる日本維新の会・藤田文武共同代表がパネリストとして出演した。疑惑は共産党機関紙「しんぶん赤旗」日曜版の報道に端を発したものだが、同紙記者の名刺をＸ（旧ツイッター）で晒（さら）した件について問われると、以下のように説明した。

藤田氏「これ、まず（しんぶん赤旗側から）質問状が来てまして。恣意（しい）的に多分ストーリーが組まれている質問はよくあるんですけど…週刊誌とかで…それで『翌日中に返答せよ』みたいな感じで。すごい失礼じゃないですか。翌日中に僕の事務所やから返答したわけですよ。（でも）もう全くそういうの（藤田氏側の見解）は反映されない、そういう記事やったんですね。『質問状の返答が（記事に）反映されない場合は、質問状を公開します』というふうにお伝えしてて。その質問状には同じ名刺の情報が書いてあるんですよ。だから、それ（質問状と名刺）は同じことで（公開する旨を伝えた際にしんぶん赤旗側から）何も言われていない。なおかつ一応、名刺を全部公開したわけじゃなくて、携帯とかメールアドレスのドメインを消してるんですね。残ってる住所とか電話番号っていうのは、もともとの公開情報…赤旗の事務所の住所なんで。公開情報なんで」

ＭＣの東野幸治から「さすがに削除した方がええん違うか、という声も届くでしょ？」と問われたが、以下のように続けた。

藤田氏「いや、私は削除する（気はない）…ここは折れる気ないんですけど、赤旗さんっていうのは報道機関じゃないんですね。（しんぶん赤旗自身が）ジャーナリズムとか言われるのは自由ですけど、私は違うと思っていて。（記事は）政治的主張で。彼らは我々のことをある種、攻撃することを主眼として記事を作ってらっしゃる。それは別に構わないことだと思うんです。政治的主張なんで。なのでこれは政党と政党のやり取り…シンプルなやり取りだというふうに割り切っていて。皆さん（ＡＢＣテレビ）のような一般の報道機関とかと、扱いは全く違うと思っています」

すると社会学者の西田亮介氏が「この勢いで橋下（徹）さんにも反論したら、ものすごいフェアだなと」とチクリ。

藤田氏「橋下さんとケンカするのをあおらないでください」

苦笑いで西田氏をいさめていた。