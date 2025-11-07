¡ÚWIND BREAKER¡Û¿å¾å¹±»Ê¡ßÌÚ¸ÍÂçÀ»¡ß¹Ë·¼±Ê¡ßJUNON¤Î¥È¡¼¥¯¤È»£±ÆÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¡ª
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡¢¿å¾å¹±»Ê¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢JUNON¡¢¤½¤·¤ÆÇë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÄ¶¹ë²ÚÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¿·µ¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ØWIND BREAKER¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¹ñ½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2022¡×¼õ¾Þ¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÂÔË¾¤ÎTV ¥¢¥Ë¥á²½¤ò²Ì¤¿¤·³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢25Ç¯4·î´ü¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡£
ÉñÂæ²½¡¢¥²¡¼¥à²½¤È¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤òÂ³¤±¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£ºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëËÜºî¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¡ª
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡Ù¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÀÄ½Õ±Ç²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Çë¸¶·òÂÀÏº¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¯ÃÓÍÎÍ¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿å¾å¹±»Ê¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢JUNON¡¢¤½¤·¤ÆÇë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÄ¶¹ë²ÚÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÊÓ¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤Èå«¤òÉÁ¤¯¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÊÓ¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤äÅ¤ÃÌ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÎ¢Â¦¡¢½é½Ð¤·¤È¤Ê¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿É¬¸«±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Î¿¿¿ñ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÊÔ¡×
¥±¥ó¥«¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤Î·ù¤ï¤ì¼Ô¡¦ºùÍÚ¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤¬¡¢ÉÔÎÉ¤¿¤Á¤ÎÁã·¢¡¦É÷Îë¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤½¤ÎÆü¡£¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò³Í¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿ºù¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³¹¤ò¼é¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼½¸ÃÄ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡ãËÉÉ÷Îë¡ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¨¡¡£
¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿ºù¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³¹¤ò¼é¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£ºù¤ò±é¤¸¤ë¿å¾å¤Ï¡¢¡Ö ¡ÉÉÔÎÉ¡É ¤Ã¤Æ ¡ÉÎÉ¡É ¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¸ÀÍÕ¤À¤±¤É¡¢ºù¤ÏËÉÉ÷Îë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿·¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£Çë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤ÏÁê¼ê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¡£²¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÜÀ°æÌò¤ÎÌÚ¸Í¤â¡Ö ¡É¼é¤ë¡É ¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿·»þÂå¤ÎÉÔÎÉ±Ç²è¤ÎÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢É÷Îë¹â¹»¤Î¾¦Å¹³¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ëü°ú¤»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÏµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÀµµÁ´¶¤«¤éÈÈ¿Í¤òÄÉ¤Ã¤¿ÜÀ°æ¤¬Æ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¨ÂÐ¥Á¡¼¥à¡ã»â»ÒÆ¬Ï¢¡ä¤ÎÆìÄ¥¤ê¡£±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤ò´¬¤¹þ¤à¹³Áè¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£ºÇ¶§¤ÎÅ¨¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ºù¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯ ¡ÉËÜÅö¤Ë¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡É ¤È¤Ï¡½¡½¡ª¡©
¿å¾å¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢¡Öºù¤ÎÄË¤ß¤ä¼å¤µ¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê¿¿Ùõ¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÁ´Éô±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£ÌÚ¸Í¤â¡ÖÁ´°÷¤¬¥¥ã¥é¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸¹çÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢ºù¤¬É÷Îë¹â¹»¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë½Ö´Ö¤«¤é¡¢»â»ÒÆ¬Ï¢¤È¤Î·ãÆÍ¤Þ¤Ç¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¥Ð¥È¥ë¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥É¥é¥Þ¡½¡½¡£¸«¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¶»¥¢¥Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÊÔ¡×
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëËÜºî¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤À¡£
¥±¥ó¥«¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ³¹¤Î³°¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºù¡Ê¿å¾å¡Ë¡£ºù¤òÊé¤¦¾ðÊó¼ý½¸¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÜÀ°æ¡ÊÌÚ¸Í¡Ë¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ¤Ç±¦ÌÜ¤Î´ãÂÓ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁÉÛÄ¡Ê¹Ë·¼±Ê¡Ë¡¢É÷Îë¹â¹»¤Î¥È¥Ã¥×¡¦ÇßµÜ¡Ê¾å¿ùÉ¢Ê¿¡Ë¡¢¤½¤ÎÇßµÜ¤ò¿òÇÒ¤¹¤ë¹Ó¤¯¤ì¼Ô¡¦¿ù²¼¡ÊJUNON¡Ë¡¢ËÉÉ÷Îë¤Î»ÍÅ·²¦¤Ç¤¢¤ëÉðÆ®ÇÉ¡¦É¢¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤é¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò¸«¼é¤ëµÊÃãÅ¹°÷¡¦¤³¤È¤Ï¡ÊÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤â²¹¤«¤¤ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
°ìÊý¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ëºÇ¶§¥Á¡¼¥à¡ã»â»ÒÆ¬Ï¢¡ä¤â°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¡£Æ¬¼è¡¦ÅÆ¼ª»³¡Ê»³²¼¹¬µ±¡Ë¤ÈÉûÆ¬¼è¡¦½½µµ¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤¬»Å³Ý¤±¤¿¹³Áè¤¬¡¢É÷Îë¹â¹»¤ËÍò¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
Çë¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òµ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½¾ì¤ò²óÁÛ¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿¿·õ¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹ÇÐÍ¥¿Ø¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¿å¾å¤Ï¡¢¡Öºù¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢ÌÂ¤¦»þ´Ö¤ò¤É¤¦Á¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹Ë¤Ï¡ÖÌ¡²è¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤¿´¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤ò¡¢¿Í´Ö¤¬±é¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÜ³Ê±éµ»½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëJUNON¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃ¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤Î¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î ¡ÉÀ¸¤ÍÍ¡É ¤¬ßÚÎö¡£Èà¤é¤¬ ¡É¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¡É ¤Ø¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤ò¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë±Ç²èËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£´Ñ¤ë¼Ô¤òÈà¤é¤ÎÆ®¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê ¡ÉÉ÷¡É ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿É÷Â®25m¡¿sÄ¶¤Î¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¤ÎÇë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¡õµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¤ÎÀ¯ÃÓÍÎÍ¤¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÁ´¤¯¿·¤·¤¤ÉÔÎÉ±Ç²è¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡½¡£
¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¡¿¹ÖÃÌ¼Ò ¡ÊC¡Ë2025¡ÖWIND BREAKER¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
