【B2第7節 見どころ】日本人選手が好調な神戸…東地区では注目の上位対決も

今季11試合のうち10試合で2ケタ得点を挙げている神戸の寺園【(C)B.LEAGUE】

開幕から1カ月が経過した「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦。上位と下位で明暗がわかれているなか、今節は西地区首位の好スタートをきった神戸ストークスと、東地区7位と苦戦している青森ワッツが対戦する。





昨シーズン終盤に怒涛の追い上げで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2024-25」進出争いを盛り上げた神戸は、新たに川辺泰三ヘッドコーチを迎えて開幕ダッシュに成功。前節のライジングゼファー福岡戦も堅固なディフェンスで連勝し、現在10勝1敗で西地区首位を走る。日本人選手の得点が伸びているのも好調の要因の一つで、前節GAME2では2ケタ得点を挙げた4人がいずれも日本人選手だった。対照的に苦しいスタートとなっているのが、ここまで2勝9敗の青森だ。外国籍選手に得点が偏るなどオフェンス面に課題を残しており、現在8連敗中。ただ、前節の愛媛オレンジバイキングス戦ではオーバータイムに持ち込み、85得点を挙げることができた。ここまで100点ゲームも2試合あり、爆発力は秘めている。青森が神戸に食らいつくためには、日本人選手の得点力が欠かせない。前節に2試合連続2ケタ得点を挙げた寺嶋恭之介、そしてGAME2で13得点をマークした岡部雅大が、引き続きアグレッシブにスコアを狙いたいところだ。加えて、この2人に続く存在の台頭も求められる。敵地で神戸を破り自信をつかみたい局面だ。

リーグ2位の21.4得点を挙げている岩手のマウンス【(C)B.LEAGUE】

盛岡タカヤアリーナでは、岩手ビッグブルズと信州ブレイブウォリアーズが対戦する。前節に連敗を喫した岩手としては、得点ランキング2位につけているクレイ・マウンスを中心に、好調な信州の守備網を突破できるか。力強いペイントアタックを披露してきたマルコ・テヒチが負傷離脱しただけに、臼井弘樹や山崎凛がアグレッシブにシュートを狙う姿勢にも期待したい。



14.6得点6.5リバウンドで福井をけん引するケリー【(C)B.LEAGUE】

東地区首位の福島ファイヤーボンズと、同地区3位の福井ブローウィンズによる上位対決も注目だ。9連勝中の福島は、ここまで80失点以上を許した試合が3試合しかなく、攻守のバランスの良さが光る。一方、福井は今シーズン開幕から10試合連続で80得点以上を挙げてきたものの、前節GAME2は57得点にとどまり熊本ヴォルターズに敗戦。高い得点力を持つライアン・ケリーや細谷将司が福島攻略のキーマンとなりそうだ。



前節1勝1敗だった鹿児島レブナイズは2週間ぶりのホームゲーム。敵地に乗り込む山形ワイヴァンズは現在6連敗中だが、そのうちの4敗が1ケタ点差とあって、今節は我慢強く戦えるかどうかがポイントとなる。フリースロー成功数と同成功率はいずれも福島に次ぐリーグ2位の好成績。ファウル数が多い鹿児島に対し、1点ずつ地道に積み重ねてチャンスを引き寄せたい。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2リーグ戦第7節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は長年Bリーグで活躍してきた外国籍選手たちが節目の記録を射程圏内にとらえている。特にB1でのプレー経験もある36歳のアイザック・バッツ（神戸）は、史上27人目となるB2通算3000得点まであと4、ユージーン・フェルプス（新潟アルビレックスBB）に続く史上2人目となる通算3000リバウンドまであと33と、今節中にダブル達成する可能性も。208センチ135キロの体格を誇るベテランビッグマンのプレーに注目だ。



■B2第7節試合日程

・横浜エクセレンス vs 愛媛オレンジバイキングス（＠横浜武道館）

GAME1：11月7日（金）19時05分～ GAME2：11月8日（土）14時05分～

・岩手ビッグブルズ vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠盛岡タカヤアリーナ）

GAME1：11月8日（土）15時05分～ GAME2：11月9日（日）14時05分～

・福島ファイヤーボンズ vs 福井ブローウィンズ（＠宝来屋ボンズアリーナ）

GAME1：11月8日（土）15時05分～ GAME2：11月9日（日）13時35分～

・熊本ヴォルターズ vs ベルテックス静岡（＠益城町総合体育館）

GAME1：11月8日（土）15時05分～ GAME2：11月9日（日）14時05分～

・鹿児島レブナイズ vs 山形ワイヴァンズ（＠サンアリーナせんだい）

GAME1：11月8日（土）15時05分～ GAME2：11月9日（日）13時05分～

・バンビシャス奈良 vs ライジングゼファー福岡（＠ロートアリーナ奈良）

GAME1：11月8日（土）17時05分～ GAME2：11月9日（日）17時05分～

・神戸ストークス vs 青森ワッツ（＠GLION ARENA KOBE）

GAME1：11月8日（土）18時05分～ GAME2：11月9日（日）14時05分～

