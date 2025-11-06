この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山」で、ネコ山氏が「楽天ギフト無くなるぞ 楽天ギフト仕様変更のお知らせがやばい」と題した動画を公開。ミニストップ等コンビニ店頭で話題となった楽天ギフトの販売終了騒動について、煽り気味のSNS投稿が広がるなか、最新情報を交えて冷静に解説した。「楽天ギフトが無くなるぞって情報が凄かったんですよ。」と、世間の反応を紹介しつつ、SNSを中心にした「終わる終わる」騒動の実態を指摘した。

動画の前日、ミニストップで新旧ギフトカード仕様の切り替えポップを目撃したネコ山氏。店舗掲示の文言から「ミニストップは絶対販売終了しないと思ってたんでね」と驚きを隠さないが、「現行の商品は無くなるんすけどね。誤解を与える表現ですよね」と注意喚起。その後の楽天公式発表を確認した上で、「仕様変更なの、無くなっちゃうんじゃないの？ 無くなるわけじゃないですよ。仕様変更なんですよ。…単なるリニューアルなんですよ」と、実際には楽天バリアブルカードの“自由金額”方式が“固定金額”方式へとリニューアルされるだけであり、サービス終了ではない旨を説いた。

一方、「いつ販売再開か書いてないんすよね。もしかして、しばらく楽天ギフト、お店から消えるかもしれないっす」と今後の一時的な品切れ可能性も言及。「余裕がある人は、今のうちにちょっとね、買い溜めておいてもいいかもしんないっす」とリアルな“備え”もアドバイスした。

続いて、iPhone、Androidそれぞれの楽天キャッシュ・チャージルートの解説も。「iPhoneしか持てない人は7個チャージです。…ミニストップで楽天ギフト消えるんだったら、他のコンビニだってないでしょ」と現行ルートの不都合や工夫も詳述した。さらに、最近のキャンペーン情報、着金（入金）報告や、視聴者からの質問いただいた「アマギフの使い道」にも回答。「僕はあんまり、アマギフ買わなくなりましたね…昔はAmazonの方が安かったんですけど、今、楽天の方が安い気がしますよ」と価格動向や消費スタイルの変化にも独自見解を示した。

エンディングでは、「今日は、ミニストップから、楽天ギフトがなくなるぞー! っていうお話でした」と、番組を振り返りつつ、「楽天の公式発表前にこう、出ちゃったんで、それもね、良くなかったんですよね。でも、なんか、ひと安心じゃないですか。これからも、ミニストップにお世話になります」とまとめ、「このチャンネルは、お金を貯めることについて発信してます。将来に向けて、一緒にポイカツ頑張りましょう!」と呼びかけ動画を締めくくった。

