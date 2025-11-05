「アーケードアーカイブス」より『トーキョーウォーズ』が11月6日配信決定 迫力の戦車バトルが体験できるアクションシューティング
アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『トーキョーウォーズ』が、11月6日より配信される。
【写真】近未来の都市を舞台に戦車で激突 『トーキョーウォーズ』スクリーンショット
『トーキョーウォーズ』は、1996年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアクションシューティングゲーム。リアリティあふれる街並みのなか、プレイヤーは緑軍または白軍の戦車部隊の一員として戦場に参戦する。やるか、やられるか、トーキョーを舞台に大迫力の戦車戦が始まる。
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組『アーケードアーカイバー』をYouTubeライブにて生配信。11月6日は『トーキョーウォーズ特集』が放送。当時の開発者と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演予定だ。
『アーケードアーカイブス トーキョーウォーズ』（Nintendo Switch／PS4）、『アーケードアーカイブス2 トーキョーウォーズ』（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）は、2025年11月6日配信予定。
