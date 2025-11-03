「Xiaomi 15T Pro」実機レビュー / 「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催【まとめ記事】
シャオミ（Xiaomi）から2025年9月、同社のフラッグシップスマートフォン「Xiaomi 15T Pro」が発売になった。3月に発売された最上位機種「Xiaomi 15 Ultra」より価格が抑えられているが、どんな違いがあるだろうか。実機をお借りして試してみたのでレビューしよう。同社のスマートフォンでは最近、特に上位機種においてライカ（Leica）との共同開発によるカメラ部を採用し、それが特徴となっている。このあたりも実写した作例で見ていこう。
第55回目のStrange Communityは2日間かけて行う豪華なイベント！2日目となる2025年11月3日（月）は豪華なブラスサウンドと優雅なシンガーたちの歌声が響くビッグバンオーケストラが登場！豪華なアーティストによるコラボレーションを楽しめる。
■【写真や動画の作例あり】ライカカメラが魅力！「Xiaomi 15T Pro」実機レビュー
■ストレンジ コミュニティー！「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催
■葬儀業界再編に新たな動き！燦ホールディングス×こころネット、経営統合で全国展開を強化
■WellMent、生成AIの活用で高品質な映像制作と配信を実現する4つのプロダクを展示【CEATEC 2025】
■おりづるタワー、Have a Merry Little Christmas ーサンタからのおくりものー
