「息子夫婦と同居？冗談でしょ！」

息子夫婦との同居。世間では“嫁の苦労話”として語られがちですが、もし“姑”の側が「同居したくない」と思っていたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、夫と穏やかな二人暮らしを満喫していた姑が、ある日突然、息子から悪気のない「同居宣言」を突きつけられる物語。そのリアルすぎる姑の本音に、多くの読者から「私の話かと思った」「他人事じゃない」と、共感の声が殺到しています。

息子の“親孝行”が、地獄の始まり…

夫と二人、気楽な毎日を送っていた主人公の女性。そんな彼女のもとに、ある日、息子夫婦が孫を連れて遊びにきました。和やかな家族団らんの最中、息子が放った何気ない一言。「母さんたちと一緒に住もうと思って」-。

“いいお義母さん”でいる自信なんて、私にはない！

突然の提案に、心の中で「同居!?」と絶叫する主人公。息子は「お嫁さんも賛成してくれてる」と無邪気に言いますが…。果たして、彼女はこの“親孝行の押し付け”を、断ることができるのでしょうか。

読者の意見は…？

「姑だって同居はしたくない！」という、これまであまり語られてこなかった“本音”を描いたこの物語。読者からは、主人公に共感する姑世代の声と、「そもそも同居なんて…」という嫁世代のリアルな声、両方が集まりました。

「まさに私の話だと思いました」という、物語の主人公と全く同じ境遇の読者からのコメントが、この問題のリアルさを物語っています。「一人が楽」「やっていけるか不安」という正直な気持ちは、多くの姑世代が抱える本音なのかもしれません。

そして、嫁の立場からの「本心から同居したい嫁はいない」という、核心を突くコメントも。結局、一番楽観的なのは、板挟みのようでいて、実は何も分かっていない“息子（夫）”なのでは？という厳しい指摘が光ります。

良かれと思って提案した同居が、実は誰も幸せにしない選択だったとしたら…。親は、そしてパートナーは、本当に「同居」を望んでいるのでしょうか。



この物語は、嫁姑問題という永遠のテーマを、“姑”という新しい視点から問いかけます。主人公が自分の心に正直な選択をできるのか、見届けたいですね。