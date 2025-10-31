女優の羽田美智子（57）が30日に更新されたYouTubeチャンネル「羽田美智子のChange of Life」に出演。抜け毛に悩んだ過去について語った。

羽田は視聴者から寄せられた抜け毛の悩みについてのメッセージを読み上げ「うわぁ、私これ経験したの。怖かったぁ、2年ぐらい悩んでた」と感情たっぷりにコメント。

53歳くらいの頃に、ブラッシングで驚くほどの髪が抜けブラシに絡みつく、髪を洗うと排水溝に毛玉が。髪を乾かすと床にバラバラバラと落ち、朝起きると枕にも抜け毛が付いていたと語り「あまりにも続いて、（髪が）ぺったんこになってきちゃって。絶対何か（病気）だと思って皮膚科に行きました」。

皮膚科で相談したところ、医師から「3か月くらい前に風邪をひきませんでしたか？」と聞かれた羽田。ちょうどその時期にインフルエンザにかかり咳のし過ぎで肋骨を折っていたと伝えると「“原因それです”って言われて」。「コロナでもインフルエンザでも2、3か月後に髪が抜ける症状がある一定数ある」と医師から伝えられたと明かした。

肋骨骨折も関係があるといい「骨を折るっていうのは、凄くダメージがあちらこちらに来るので髪の毛にももろ影響が来るって」。血液検査も受け、亜鉛とビタミンDが極端に不足していたことも分かったと明かし、医師からサプリを飲むよう指導され、続けたところ抜け毛が収まったと振り返った。