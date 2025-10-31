フジテレビ『酒のツマミ』終了情報が漏洩に上層部は激怒…弁護士事務所に“犯人探し”依頼中の失態

10月下旬、各スポーツ紙がフジテレビ系のバラエティ番組『酒のツマミになる話』が年内に終了することを報じた。

「『酒のツマミ〜』は’24年2月までは『人志松本の酒のツマミになる話』として放送されていました。しかし松本さんが’24年1月から活動を休止し、お笑いコンビ千鳥の大悟さん（45）がMCを引き継いだのです」（芸能ライター）

しかし今年10月24日の放送回が急きょ差し替えられるという事件が起こった。

「その日は『ハロウィーン特別回』が予定されていましたが、大悟さんが松本さんのコスプレをして出演していたことが、フジテレビ幹部やコンプライアンス部門に問題視され、差し替えになったそうです。

そのため大悟さんは番組継続の意欲をそがれ、フジテレビも『これ以上スポンサーを刺激したくない』と、番組の終了が決まったと聞いています。

ただ今回の騒動で、フジテレビの上層部が問題視したのは“情報漏洩”でした」（フジテレビ関係者）

『酒のツマミ〜』継続危機を、いちばん最初に報じたのは10月28日の『週刊女性PRIME』だったが……。

「中居正広さん（53）の騒動の後、フジテレビ内部の情報が次々に週刊誌やスポーツ紙により報じられ、上層部は問題視していたのです。

疑惑の対象になったのは、いつ、どの時間帯にどの番組を放送するかという『タイムテーブル』を決定する役割を担う『編成制作局』でした。

大手弁護士事務所に“内部調査”を依頼して、旧編成局メンバーを中心にまさに聞き取り調査を行っているのです。まさにその最中に、週刊誌に“人気番組の継続危機”という重要な情報をすっぱ抜かれたのですから、役員たちも怒り心頭だそうです」（前出・フジテレビ関係者）

大捜査線を敷いているなかで、面目を潰された形のフジ上層部だが、一般の社員たちは冷めた目で騒動を見ているという。

「いくら大金を投入して、内部調査をしたとしても、『はい、私が週刊誌に話しました』なんて言う人間はいないでしょう。話す人間は、フジテレビのいまの体制に不満を感じているわけですから、体制の改革を行わなければ、情報漏洩は止まりません」（前出・フジテレビ関係者）

フジテレビがタレントや社員たちから信頼を回復する日は――。