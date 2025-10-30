落語家・立川志らく（62）が30日、YouTube「志らく落語チャンネル」を更新。11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に大きな期待を口にした。

YouTube内では番組に呼んで欲しいゲストについても言及。「どんな人が呼ばれるか全く見当がつかないんだけど」と前置きしながら驚きの名前を挙げた。

「こんなこと言うと、また怒られちゃうかもしんない。まあいいや、中居くんも呼んであげたらいいな。無理かね？松本さんにしても中居くんにしても真実は分からない。中居くんの場合はフジテレビがあんな大騒動になっちゃったというのはあるんだけど、2人とも起訴されていないんで」と熱弁。「中居君は自分で引退するとは言ってしまったけど、2人で話したらどうかね。『まつもtoなかい』ってあの番組、松本さんがいなくなって『誰かとなかい』になって、みんな言ってましたよ、『誰かと誰か』になっちゃったって。今こそ『まつもtoなかい』をやりゃいいだよ、好き放題しゃべってね。そんな夢を抱くな」と続けた。

さらに「あとは芸能界を干されちゃった人を一斉に呼んでね。ジャンポケ斉藤くんとかふわちゃんと国分太一さんとかね。生島ヒロシさんとかみんな集めて。司会は田原総一朗さんがやって、松ちゃんが、ダウンタウンがジャッジする。最高の番組だね」と願望を語った。「（松本を）非難した人も呼んで、ダウンタウンと会話をさせる。そんな番組があってもいい。それはテレビじゃ無理。YouTubeでも無理だよ。ダウンタウン＋だったら、可能なんじゃないかな。そんな期待に私は胸をふくらましております」と、思いが止まらなかった。