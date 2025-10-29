神奈川県駅（仮称）の工事現場。中央の比較的細い２本の足場があるのが本線の位置、その外側が順にホーム、副本線の位置＝６月５日、相模原市緑区

ＪＲ東海は２９日、リニア中央新幹線の品川─名古屋間の総工費が７兆４００億円から約４兆円増え、１１兆円になるとの見通しを発表した。当初の計画からは倍額となる。物価高騰や難工事が要因で、県内では相模原市緑区の車両基地の工事費が上振れする。今後の経済状況次第で運賃に価格転嫁する可能性も示唆した。

丹羽俊介社長は名古屋市での記者会見で、開業時期は「まだ申し上げることはできない」と述べた。

総工費の修正は２回目。２０１４年と１８年に５兆５２００億円と発表したが、２３年には難工事や地震対策などを理由に、７兆４００億円と変更していた。

増額分の内訳は、▽鋼材やコンクリートなどの資材や残土処理、労務費など物価高で２兆３千億円▽地盤のもろい山岳トンネルの追加対策など難工事に１兆２千億円▽地震に備えた軌道の設計変更に４千億円。

県内では、同区鳥屋に建設中の関東車両基地が難工事箇所に相当する。地質が想定と異なったため、費用がかさむという。岐阜県に設置する中部総合車両基地と合わせ、１千億円の増額を見込む。２７年３月の完成を計画する同区の神奈川県駅（仮称）については、影響はないとしている。

資金は本業の利益に加え、社債や借り入れで賄う。開業を３５年と想定した場合、約２兆４千億円の資金調達が必要となる。現時点で静岡県内の着工見通しが立たず、ＪＲ東海は「あくまで３５年は試算のための『仮置き』」と強調した。

東海道新幹線や在来線など、既存路線の運賃を引き上げて建設費を捻出する可能性にも言及。「インフレの影響を受けた場合、運賃への価格転嫁もあり得る」とした。

建設が本業を圧迫する場合には「工事のペースを調整し経営体力を回復する」と、工期の延長も示唆した。開業時期は、静岡県内の着工から少なくとも１０年を要するとしている。