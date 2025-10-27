2匹の猫が、お互いを気遣うように毛づくろいをしていたとのこと。ところがなぜか途中でスイッチが入ったのか、様子がおかしくなっていったのだそうです。「あらら」「良い感じだったんですよ最初は！分かりすぎます」とのコメントが集まっています。

【動画：優しく毛づくろいしあっていた2匹の猫が、突然…】

仲良く毛づくろいをしあう猫たち

Instagramアカウント「吉宗♡諭吉」さまに登場した、吉宗くんと諭吉くん。2匹一緒に寄り添って、優しくお互いを毛づくろいし合っていたのだとか。仲の良い様子が伝わってきます。

吉宗くんは、目を細めてうっとりとしながら、諭吉くんのことをなめてあげていたのだそう。諭吉くんも、吉宗くんの胸元をなめてあげているようで、相思相愛のようです。いつまででも眺めていられそうな光景です。

雰囲気が一変、なぜか殴り合いに

先ほどまで仲良く毛づくろいをしあっていた2匹でしたが、なぜか突然、吉宗くんが諭吉くんを猫パンチ。見事に諭吉くんの首元にクリーンヒットしたのを皮切りに、ケンカが始まります。

吉宗くんは諭吉くんの顔を両手でキャッチしたあと、連続でパンチを繰り出したとのこと。諭吉くんも負けじとやり返し、ついには掴み合いになったのだとか。お互いどこでスイッチが入ったのかはわかりませんが、そのまま解散になったそうです。

仲良し2匹のにぎやかな日常

2匹は、一緒にご飯を取り合ったり、マッサージしたりと、仲良く日々を過ごしているとのこと。ときには今回のように揉めることもあるようですが、それも仲がいい証拠なのかもしれません。

諭吉くんの方が吉宗くんより若く、弟分なのだとか。初対面のときはおっかなびっくりにあいさつを交わしていた2匹も、今ではすっかり本当の兄弟のようです。

毛づくろいから殴り合いに発展していく2匹のやり取りには「あらら。最初は優しかったのに‥でも可愛すぎるよ」「そうなんです。良い感じだったんですよ最初は！分かりすぎます」「あるあるニャ」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「吉宗♡諭吉」さまには、2匹の仲の良いやり取りがたくさん投稿されています。子猫時代から大人になって寄り添うようになるまでの過程を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「吉宗♡諭吉」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。