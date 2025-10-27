本格中華が楽しめる合わせ調味料ブランド「Cook Do」を展開する味の素（東京都中央区）が、同ブランド開発担当メンバー公認99品種のアレンジレシピ「Cook Do これもありでした99メニュー」第1弾を紹介しています。第1弾では「チーズニンニクマーボ」や「ホイコーアツアゲ」など33品種が登場。

【写真】チーズニンニクマーボ、ホイコーアツアゲの作り方は… 全国の人が選んだ“食卓のミカタ”食材も判明！

チーズニンニクマーボは、「Cook Do＜四川式麻婆豆腐＞」とモヤシ、ニンニク、ミックスチーズを使ったメニュー。「ホイコーアツアゲ」は「Cook Do＜回鍋肉＞」と、豚ひき肉、厚揚げ、長ねぎを使ったヘルシーでタンパク質がとれる一品になっています。

今回のアレンジレシピは、同社が、食卓の現状を把握するため、小学生〜高校生の子どもがいて、週に1回以上家族のために料理を作っている親に向けた親にウェブアンケート「10月の物価高騰による食卓への影響に関する調査」を行った結果がきっかけになったということです。

同調査では、67.2％が「物価高騰後に食卓のマンネリを感じている」と回答。マンネリを感じるようになった点に関しては、72.9％が「特定の食材ばかり使う」と回答したことがわかったということです。また、「Cook Do」について、44.0％の人が「レシピ通りに作らなければならない」と回答し、指定の作り方やメニューに限らず活用できることやさまざまな食材でアレンジしながら楽しむことができるのを知ってもらうため、実施。

第2、3弾は順次、公開。レシピと同時に、同ブランド開発担当によるアレンジ会議の様子を収めたウェブ動画も公開されています。

