日米両政府は、トランプ米大統領の２７日からの来日に合わせ、造船に関する協力覚書を結ぶ方向で調整に入った。

両国で作業部会を設置し、造船能力の増強を図る。安全保障上、重要な海上輸送力を高め、船舶の建造量で世界トップの中国に対抗する狙いがある。

金子国土交通相と米国のジョージ・グラス駐日大使が署名する方向だ。協力覚書案によると、「日米造船作業部会」を設置し、造船業振興へ向けた協力を進める。日米の企業が連携して造船所の建設や整備に投資し、競争力や効率性を向上させる。

造船は、日米関税交渉の合意に基づく５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資に盛り込まれた協力分野の一つだ。覚書案では、「強力かつ革新的な造船産業が、両国の経済安全保障、強靱（きょうじん）性、競争力に極めて重要だ」と明記した。

国交省によると、中国は近年、船舶の建造量の世界シェア（占有率）を拡大させており、今後の建造量に反映される受注量では２０２４年に７割を超えた。日本の受注量は減少傾向にあり、２４年は８％にとどまった。日米両国には、造船で中国への依存度が高まれば、有事の際などの海上輸送に支障が出かねないとの問題意識がある。

日米で建造の互換性を高めるため、船舶の設計や部品の仕様を共通化することも検討する。共同の技術開発を円滑に行えるようにするほか、日本企業が設計した部品を米国の造船所で生産することなどを念頭に置いているとみられる。修理や部品供給で融通しあうことも可能としたい考えだ。

造船業に必要な人材の獲得や育成も強化する。覚書案には、人工知能（ＡＩ）など先進技術の開発・導入を進め、船舶の設計や機能性を向上させることも盛り込んだ。

高市首相とトランプ氏が２８日に行う首脳会談にあわせ、両国はレアアース（希土類）など重要鉱物の供給力強化に関する協力覚書も結ぶ見通しだ。共同開発に向けた投資促進や、供給の多角化などが盛り込まれるとみられる。レアアースの輸出を規制する中国に依存しない供給網の構築を目指す。