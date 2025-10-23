カルビー（東京都千代田区）とBANDAI SPIRITS（同港区）が、発売30周年を迎えた人気菓子「じゃがりこ」と人気ブランド「超合金」とのコラボ商品「超合金 じゃがりこキング」を、「じゃがりこの日」である10月23日から予約受付を開始しました。2026年5月に発送予定になっています。

【写真】ちょっと待って！ かっこよすぎる「じゃがりこキング」 全身＆躍動感あるビジュアルも！

「じゃがりこ」は1995年10月に発売されて以来、「はじめカリッと、あとからサクサク」の独特の食感や食べやすいカップ形状、遊び心あふれるパッケージデザインで人気。一方、「超合金」は1974年に誕生し、ダイキャストを含む複合素材を用いた重量感と合体・変形などのギミックで、多くの方々に支持されてきたブランドです。今回のコラボでは、両社が大切にしてきた「遊び心」と「ワクワク」を掛け合わせ、「超合金」と「お菓子」が融合した「超おかしー」な商品として誕生したとのことです。

コラボ商品は「じゃがりこ」を模したプラスチック製カップの中に、合金素材のじゃがいもの騎士王「じゃがりこキング」が収納されたユニークな仕様で、「じゃがりこモード」と「ロボットモード」に変形。「触って楽しい、飾って楽しい、まさに“食べられないけれど楽しい”じゃがりこの新しいカタチ」として楽しめます。

「じゃがりこモード」では、まるで「じゃがりこ」がぎっしり詰まっているかのように見えるビジュアルになっており、「ロボットモード」では、杖と盾、マントを装着した「じゃがりこキング」に変身します。胸元と盾にはメッキパーツのエンブレムを装着しています。

サイズは、全高約12.5センチ。価格は1万3750円（税込み）です。