お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が20日、テレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。ギャラについて言及した。

今回は、クイズ形式で津田を深掘りする企画を実施。「津田が今年1番怒った出来事は？」とのお題にサバンナ・高橋茂雄は、「津田んさんは今年、ユニクロのウエブのCMに出てた。そのウエブののCMが決まった時に“なんやTVCMちゃうんかい”“TVCMちゃうのに拘束時間長い”って」と明かした。

これに津田は「言うわけないやん！」と否定。「CMなんて何時間でもやるよ！いっぱいお金くれるから！何時間でも待つよ！どんだけ寒くても、どんだけ暑くても！」と絶叫した。

一方、同番組の長時間収録は拒否。「（ギャラが）やっすいやっすい！ここなんてまじで、2、3万円やぞ！珍しい！安いセットで」と愚痴をこぼした。

MCのくりぃむしちゅー有田哲平が「安いギャラにもかかわらず、頑張っていただいてますね」と感謝すると、津田は「バラエティーは一生懸命する。それが鉄則。いくらであろうが関係ない」とコメント。

しかし、上田晋也が「じゃあ、あと4〜5時間回すけどいい？」と問うと、津田は「ほんならもっといっぱいギャラくれや！」と要求して笑わせた。