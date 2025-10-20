エターナルホスピタリティグループ（大阪市中央区）が展開する焼き鳥チェーン「鳥貴族」が、「トリキの福袋」を11月1日から3万セット限定で発売します。

「マルマン」コラボの商品も

同商品は、2025年に創業40周年となる同社から初めて発売される福袋で、限定の「鳥貴族グッズ」5点とギフト券がセットになっています。

セット内容は、「おでかけトリッキートート」「ぬくぬく鳥貴族ブランケット」「トリッキーのジャガードタオル」「トリッキーコルクコースター」（3枚）、「鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ」「鳥貴族公式アプリギフト券3000円分」（1000円×3枚）。価格は3900円（税込み）です。

「おでかけトリッキートート」は、普段使いもできるシンプルな柄のトートバックで、外側についたポケットに同社のオリジナルキャラクター「トリッキー」を入れることができます。サイズは縦約38センチ、横約34センチ、マチ約9センチです。

「ぬくぬく鳥貴族ブランケット」は、鳥貴族の定番メニューがプリントされたデザインのブランケットです。サイズは縦約70センチ、横約100センチ。

「トリッキーのジャガードタオル」は、「トリッキー」の絵がプリントされたジャガードタオル。サイズは縦約約25センチ、横約25センチです。

「トリッキーコルクコースター」は、「トリッキー」の顔型のコルク製コースターが3枚セットになった商品。サイズは縦約8.5センチ、横約9.3センチです。

「鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ」は、スケッチブックなどを販売するマルマン（東京都中野区）とコラボした商品。シンプルなデザインで持ち歩きやすいA6サイズのメモ帳です。

「鳥貴族公式アプリギフト券3000円分」（1000円×3枚）は、1会計ごとに1人1枚利用できるギフト券です。同店の公式アプリ内で配布され、グループで複数枚使う場合は「クエスト協力」が必要。有効期限は6カ月です。

購入は1人1個まで。12月12日まで、全国の店舗（一部店舗を除く）にて申込チケットを販売。2026年1月中旬以降、順次発送（予定）されます。

数量限定につき、なくなり次第終了です。