µþÅÔ¡¦Íò»³¤Î¡ÖÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡×¤ËÍî½ñ¤Â¿¿ô¡Ä¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤äÌ¾Á°¤¬Ä¦¤é¤ì¤ë¡¡300ËÜ°Ê¾å¤ÎÃÝ¤Ë½ý¤«¡¡ÀìÌç²È¤ÏÀ¸°é¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë·üÇ°
Ï¢Æü¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¡¦Íò»³¡£
¤½¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¦ÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¤Ç¡¢¤¢¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸»ú¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤¿Íî½ñ¤¡£
´Á»ú¤Ç¡ÖÍý·Ã¡¦Í´´õ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ç¡ÖRevengers¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤â¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÍî½ñ¤¤µ¤ì¤¿ÃÝ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅý¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Ä¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¤ÎÏÆ¤ËÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÃÝ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¡¢ÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¡£
¤Þ¤ë¤ÇÃÝ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³°¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÂ¾¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤Ê¤É¡¢3¤Ä¤Î¸À¸ì¤ÇÍî½ñ¤¶Ø»ß¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼èºàÈÉ¤¬Íî½ñ¤¤µ¤ì¤¿ÃÝ¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â300ËÜ°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÃÝÎÓ¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¤¨¤Ó¤¹²°¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎËþ°æ°ìµ®¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¡ÊQ.Íî½ñ¤¤Ï²¿Ç¯Á°¤«¤é¡©¡Ë7¡Á8Ç¯Á°¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤Þ¤¿Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¡£Àè¤Î¤È¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç½ý¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡¢Íî½ñ¤¤Ï7¡Á8Ç¯Á°¤«¤éÁý¤¨»Ï¤á¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³ºÇ¶áºÆ¤ÓÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Íî½ñ¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿·¼È¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¿ÍÎÏ¼Ö¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢Íî½ñ¤¤µ¤ì¤¿ÃÝ¤Î°ìÉô¤ËÍÜÀ¸¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¨¤Ó¤¹²°åÁËÜÅ¹¡¦Ëþ°æ°ìµ®¤µ¤ó¡§
¸«±É¤¨¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡ÊÍÜÀ¸¥Æ¡¼¥×¤Ï¡Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Íî½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤ÏÅ½¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤«¤Ê¤È¡£¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Íî½ñ¤¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Íî½ñ¤¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢·Ê´Ñ¤òÂ»¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢ÃÝ¤ÎÀ¸°é¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à ¼ùÌÚ°å¡¦Ãæ°æÄç¤µ¤ó¡§
¡ÊÃÝ¤Ï¡ËÉ½ÌÌ¤â¤¹¤Ù¤Æ¿¢ÊªºÙË¦¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ý¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÎºÙË¦¤Ï¤â¤¦ºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊQ.°ÊÁ°¤Î¿§¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡©¡Ë¤½¤Î²Õ½ê¤¬ºÆÀ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íî½ñ¤¤µ¤ì¤¿ÃÝ¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉÜÎ©¿¢Êª±à ¼ùÌÚ°å¡¦Ãæ°æÄç¤µ¤ó¡§
¡ÊÍî½ñ¤¤¬¡Ë¾¯¤·¤ÎÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ê½ý¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¿¢ÊªÂÎÁ´ÂÎ¤¬¸÷¹çÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸÷¹çÀ®¤¬¤Ç¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µþÅÔ»Ô¤Ï¡¢Íî½ñ¤¤µ¤ì¤¿ÃÝ¤ÎÈ²ºÎ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Îµö¤·¤¬¤¿¤¤ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£