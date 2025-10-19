【最終回】韓国ドラマ「トンイ」第46話〜第50話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「トンイ」（主演：ハン・ヒョジュ 全60話）を放送中！
「テレ東プラス」では、10月20日（月）〜10月24日（金）放送、第56話〜第60話（最終話）のあらすじを紹介する。
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
【10月20日（月）放送 第56話】
クムに婚礼を挙げさせ、宮殿から追い出そうとする仁元(イヌォン)王妃。何とかしようとする粛宗(スクチョン)にトンイは、粛宗(スクチョン)がクムの肩を持っては世子(セジャ)が傷つくので、自分に任せてほしいと頼む。
そして仁元(イヌォン)王妃に対しこれまでの王室の記録を持ち出し、側室が産んだ世子(セジャ)以外の王子の妃選びには、母親が関与した例がいくつもあるのだから、クムの婚礼は挙げるが、妃選びは自分がすると申し出る。名家が並ぶ候補を前にトンイは…。
【10月21日（火）放送 第57話】
世子(セジャ)もクムも王にしたいというトンイの考えを聞いた粛宗(スクチョン)は、重臣たちに王位を継ぐのは世子(セジャ)だと宣言し、トンイを宮殿の外に住まわせると言い、周囲を驚かせる。
粛宗(スクチョン)の真意が分からないままのトンイは、それを粛宗(スクチョン)の待てという合図だと取り、抵抗しようとする監察府(カムチャルブ)を王命に従うよう諭す。
一方チャン・ムヨルは、粛宗(スクチョン)の真意を怪しみ…。
【10月22日（水）放送 第58話】
トンイを訪ねた仁元(イヌォン)王妃は、なぜ王妃の座を放棄したのか、噂がどこまで本当なのかとトンイに疑問をぶつけるが、話の途中でチャン・ムヨルに呼び戻されてしまう。そして、トンイに明日宮殿を出て行くよう命令を出してほしいと頼まれる。
一方、兵力をチャン・ムヨルに掌握されてしまったチャ・チョンスは、春秋館(チュンチュグァン)が襲われたことをトンイ伝え…。
【10月23日（木）放送 第59話】
トンイは既に手を打ち、仁元(イヌォン)王妃に「チャン・ムヨルが保身のために陰謀を企んでいる。私を信じてわざとチャン・ムヨルの作戦に乗ってほしい」と頼んでいた。
仁元(イヌォン)王妃は悩んだ末ついに決断を下す。一方、宮殿の外では粛宗(スクチョン)とソ・ヨンギが、罪の証拠をつかむために、密かに動いていた…。
【10月24日（金）放送 第60話（最終話）】
トンイは、粛宗(スクチョン)はじめ皆に宮殿を離れることを止められるが、これからは最も力のない者のために生き、その姿を将来王となるクムに示したいと言って意志を貫き、梨峴(イヒョン)宮へ移る。そして困った民が誰でも助けを求めに来られるように、梨峴(イヒョン)宮の塀を壊し始める。
1年後、梨峴(イヒョン)宮は助けを求める人々が連日列をなし、ポン尚宮ら女官も大わらわ、
そんなある日、「両班(ヤンバン)と役人に濡れ衣を着せられた父を助けてほしい」と、賤民の娘が梨峴(イヒョン)宮へ駆け込んでくる。トンイは皆の協力を得て、事件を解決しようと動き出すが…。
10月27日（月）あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）がスタートします！ どうぞお楽しみに！
出演者
トンイ：ハン・ヒョジュ
粛宗(スクチョン)：チ・ジニ
チャン尚宮(サングン)：イ・ソヨン
チャ・チョンス：ぺ・スビン
演出・脚本
【演出】
キム・イヨン「馬医」「イ・サン」
【脚本】
イ・ビョンフン「馬医」「薯童謡」
キム・サンヒョプ「7級公務員」「アイルランド」
「テレ東プラス」では、10月20日（月）〜10月24日（金）放送、第56話〜第60話（最終話）のあらすじを紹介する。
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
【10月20日（月）放送 第56話】
クムに婚礼を挙げさせ、宮殿から追い出そうとする仁元(イヌォン)王妃。何とかしようとする粛宗(スクチョン)にトンイは、粛宗(スクチョン)がクムの肩を持っては世子(セジャ)が傷つくので、自分に任せてほしいと頼む。
そして仁元(イヌォン)王妃に対しこれまでの王室の記録を持ち出し、側室が産んだ世子(セジャ)以外の王子の妃選びには、母親が関与した例がいくつもあるのだから、クムの婚礼は挙げるが、妃選びは自分がすると申し出る。名家が並ぶ候補を前にトンイは…。
【10月21日（火）放送 第57話】
世子(セジャ)もクムも王にしたいというトンイの考えを聞いた粛宗(スクチョン)は、重臣たちに王位を継ぐのは世子(セジャ)だと宣言し、トンイを宮殿の外に住まわせると言い、周囲を驚かせる。
粛宗(スクチョン)の真意が分からないままのトンイは、それを粛宗(スクチョン)の待てという合図だと取り、抵抗しようとする監察府(カムチャルブ)を王命に従うよう諭す。
一方チャン・ムヨルは、粛宗(スクチョン)の真意を怪しみ…。
【10月22日（水）放送 第58話】
トンイを訪ねた仁元(イヌォン)王妃は、なぜ王妃の座を放棄したのか、噂がどこまで本当なのかとトンイに疑問をぶつけるが、話の途中でチャン・ムヨルに呼び戻されてしまう。そして、トンイに明日宮殿を出て行くよう命令を出してほしいと頼まれる。
一方、兵力をチャン・ムヨルに掌握されてしまったチャ・チョンスは、春秋館(チュンチュグァン)が襲われたことをトンイ伝え…。
【10月23日（木）放送 第59話】
トンイは既に手を打ち、仁元(イヌォン)王妃に「チャン・ムヨルが保身のために陰謀を企んでいる。私を信じてわざとチャン・ムヨルの作戦に乗ってほしい」と頼んでいた。
仁元(イヌォン)王妃は悩んだ末ついに決断を下す。一方、宮殿の外では粛宗(スクチョン)とソ・ヨンギが、罪の証拠をつかむために、密かに動いていた…。
【10月24日（金）放送 第60話（最終話）】
トンイは、粛宗(スクチョン)はじめ皆に宮殿を離れることを止められるが、これからは最も力のない者のために生き、その姿を将来王となるクムに示したいと言って意志を貫き、梨峴(イヒョン)宮へ移る。そして困った民が誰でも助けを求めに来られるように、梨峴(イヒョン)宮の塀を壊し始める。
1年後、梨峴(イヒョン)宮は助けを求める人々が連日列をなし、ポン尚宮ら女官も大わらわ、
そんなある日、「両班(ヤンバン)と役人に濡れ衣を着せられた父を助けてほしい」と、賤民の娘が梨峴(イヒョン)宮へ駆け込んでくる。トンイは皆の協力を得て、事件を解決しようと動き出すが…。
10月27日（月）あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）がスタートします！ どうぞお楽しみに！
出演者
トンイ：ハン・ヒョジュ
粛宗(スクチョン)：チ・ジニ
チャン尚宮(サングン)：イ・ソヨン
チャ・チョンス：ぺ・スビン
演出・脚本
【演出】
キム・イヨン「馬医」「イ・サン」
【脚本】
イ・ビョンフン「馬医」「薯童謡」
キム・サンヒョプ「7級公務員」「アイルランド」