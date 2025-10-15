Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT5

今月31日、または11月1日、もーしかしてAPECで展示されるかもしれない説が出ているSamsung（サムスン）噂の三つ折りスマホ。消費者はなにより欲しいのはバッテリーもちだ！なんて声もありますが、三つ折りスマホにはバッテリーも3枚搭載されるとか…。

バッテリーもちなんて長けりゃ長いだけいい

サムスンの三つ折りスマホに関する特許書類からわかったこととして報道したのは、Galaxy Club。その図に描かれていたのは、折りたたむ3枚構造の中に搭載された3つのバッテリー。

これは、三つ折りスマホの空いている部分はすべてバッテリーで埋めたということなのでしょう。ディスプレイが3枚ある＝画面が大きいということは、それだけバッテリーも消費するということ。三つ折りはバッテリー持ちがな…と言われないため、できる限りの策を講じたというわけかな。また、バッテリーの3枚配置で3枚パネルそれぞれの厚み、端末全体のバランスをとる狙いもあるとか。バッテリーは5,000mAhと噂されており、3つ合わせればそれに近いのかもしれません。

昨今はチップの省エネ性能も伸びていますが、それでもバッテリー自体が大きければいいのは当然。薄さコミットのiPhone Airも、必要なパーツはすべてカメラ周りに収め、残りはすべてバッテリーというデザインでした。

サムスンの三つ折りスマホは、開くと10インチのディスプレイ。開き方は左右を真ん中にパタンするタイプ。チタンフレーム、リバース充電あり、NFC対応など情報が飛び交っています。正式発表が期待されるのは、11月前半です。

Source: Android Police