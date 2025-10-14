【スーパーフォーミュラ】第9戦（決勝・10月11日／富士スピードウェイ）

【映像】ピットで発覚！“付けっぱなし”→取り外す信じ難い光景

週末2連戦ともに雨に翻弄された日本最高峰のレース。雨量の多さからセーフティカー先導で周回するなか、小出峻（San-Ei Gen with B-Max）が3周目で急遽ピットイン。その理由は“信じ難いミス”だった。

11日午前に行われた予選から雨が降り続いた富士スピードウェイ。セーフティカー先導でレースがスタートしたものの、雨量が多く危険と判断されたため、7周目で赤旗中断となった。そうしたなか、3周目で急遽ピットインしたのが小出だ。

ピットインした小出のマシンは、タイヤ空気圧を調整するなどのピット作業をせずにピットアウト。実はエンジン吸気のファンとオンボードカメラのカバーを付けっぱなしで走行していたのだ。小出のオンボード映像では、走行中に自身でカバーを外す姿と、ピットでカバーを受け渡す姿が捉えられていた。

中継で解説を務めたレーシングドライバーの松下信治氏も「これは多分チームのミスだと思うんですけれど、ファンを取り忘れたのかな」と言及。もし、通常のレーシングスピードで走っていたら、コース上にカバーを落としてマシンにダメージを与えかねない。スタッフの考えられないミスに、ドライバーの小出は「マジでどないやねんですよ。まぁちょっと落ち着いていきましょうか」と無線で怒りを表した。

レースはこの後、2度目の赤旗が掲示され悪天候のため14周で終了。翌12日の第10戦も中止となったが、荒れた週末の混乱ぶりを象徴する一幕となった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2025』／(C)JRP）