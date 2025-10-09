元SDN48メンバーでキャスター・ラジオパーソナリティとして活躍する近藤さや香さん（41）が、文春オンラインのインタビューでアイドル時代の壮絶な体験からシングルマザーとしての現在まで、率直に語った。

【変わりすぎ!!】「AKB48のお姉さん」としてデビューした慶應卒の元アイドル→16年後の“現在の姿”を写真で見る（写真多数）



SDN48時代の近藤さや香さん（写真＝本人提供）

「二度と戻りたくない」アイドルデビューまでの過酷な道のり

慶應義塾大学卒業後、25歳でSDN48に加入した近藤さん。デビュー前のレッスンは「二度と戻りたくない」ほど過酷だったという。

「始発でスタジオに来て、終電で帰るまでずっと踊り続ける。毎日泣かない日なんかなくて、脱落する子が続出するような地獄の日々でした」

デビュー後も多忙を極めた。真夏でもシャワーを浴びる時間がなく、お風呂好きの近藤さんには特につらい日々だった。

「真夏でもシャワーすら浴びれないことがあって。公演がある日は朝からヘアメイクをごってりした上で汗だくになるのに、そのあとそのまま公演や撮影があって」

現在はシングルマザーとして小学4年生の息子を育てる

31歳で結婚・出産をしたが、産後は体調を大きく崩した。身長162センチで体重36キロまで落ちるほど衰弱し、精神科医の友人に相談することもあった。

その後離婚し、現在はシングルマザーとして小学4年生の息子を育てている。保活では2年近く託児所に月20万円以上支払い続ける厳しい状況を経験。友人たちがグループラインで送迎をサポートしてくれたことで乗り切った。

「どんどん綺麗になって来ましたね」「理想の女性像で憧れます」との声

インタビュー記事に対し、SNSでは元SDN48メンバーらへの労いと近藤さんの現在への称賛の声が相次いだ。

「SDN時代やそれ以前のご苦労された話興味深く読みました」

「読み応えのある良記事でした！！ まあ、他のSDN48メンバーも言ってますが、あの地獄の日々を経験して、多少の困難は苦と思わなくなった事で、楽しく生きていける様になった部分があるのでしょうねぇ〜」

また、現在の近藤さんの姿に言及する声も目立った。

「なんかどんどん綺麗になって来ましたね」

「さやねぇ、SDN48の時も素敵でしたけど……その頃よりも磨きがかかってお綺麗ですね」

「地上に舞い降りた女神様ですか！？ 私より年上なんて思えない……こんな年の重ね方をしたい。理想の女性像で憧れます」

近藤さんは現在、息子との関係も良好で「仲が良い方だと思います」と語っている。子育てでは「嘘だけはつかないで」と息子に伝え、「絶対に味方だからね」という姿勢を大切にしている。

アイドル時代の過酷な経験を乗り越え、現在は仕事と育児を両立させながら充実した日々を送る近藤さんの姿が、多くの読者の共感を呼んでいる。

◆◆◆

このインタビューの本編は、以下のリンクからお読みいただけます。

（「文春オンライン」編集部）