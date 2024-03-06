元SDN48のメンバーで実業家の光上せあらさんが2024年3月5日にブログを更新し、病院内のカフェで子どもが商品のサンドイッチを触り、買い取りになった出来事を明かした。光上さんは19年8月に結婚を公表し、20年9月に長女、21年8月に長男を出産したと発表している。「予定外の出費にしては痛い...！」光上さんは24年3月5日にブログで、病院で息子の遺伝子検査をしたことを報告した。その後、同日に公開した記事の中で、病院に一緒に