まるで人間のような姿を見せる猫ちゃんの光景が話題に。朝早くに目が覚めた飼い主さんが時計を見てみたところ、時刻は4時44分。どこか不吉な数字を目にしてしまった飼い主さんが猫ちゃんに目をやると、そこには衝撃的な猫ちゃんの姿が…！この光景には、「ミーアキャットかと思った（笑）」「可愛すぎます♡」と、さまざまな反応が寄せられることに。再生回数22万回を突破し、話題となっています。

【動画：朝の『4時44分』に目が覚めて…目の前を見た結果→衝撃的な『猫の様子』】

朝4時44分に目を覚ましたら、いちみちゃんが…

猫ちゃんの衝撃的すぎる光景が話題となっているのは、Instagramアカウントの『いちみちゃん』。ある日、三毛猫のいちみちゃんの飼い主さんは、朝早くに目が覚めてふと時計を見てみたそう。その時の時刻は4時44分。どことなく不吉な数字に不安になってしまいますが、飼い主さんの目の前には、さらに不安になってしまいそうな光景が広がっていたとのこと。その光景とは…なんと、いちみちゃんがまるで人間のように二本足で立ち、廊下をじっと凝視している姿！

4時44分にジッと一点を見つめているだけでも意味深なうえに、まるで何かに憑依されたかのように二本足で立っているいちみちゃんの姿を目にしたら、思わず布団に潜りたくなってしまいそうです。

そんないちみちゃんの姿を目撃してしまった飼い主さんも、「朝の4時44分に、この姿で廊下を凝視するのはやめてもろて」と、どこか不安そうなご様子。ちょっとしたホラー気分をお届けすることになったいちみちゃんなのでした。

飼い主さんが思わず驚いてしまった、いちみちゃんの寝相

この日は、まるで人間のような格好で飼い主さんを驚かせたいちみちゃん。別の日には、寝姿でも飼い主さんを驚かせたのだといいます。いったいどのような寝相をしていたのかというと…首をかくんと後ろに倒し、お口を大きく開いて眠っていたのだそう！

緊急事態なのではないかと思わせるその格好に、飼い主さんは「息してる？」と驚いてしまったといいます。その後、いちみちゃんを起こしてみたところ、普段通り元気いっぱいで何事もなかったそう。そんな天真爛漫ないちみちゃんから、なんだか目が離せなくなってしまいそうです。

何事にも全力投球ないちみちゃん

立ち上がって廊下を凝視したり、ダイナミックな寝相で飼い主さんを驚かせたりと、何事にも全力ないちみちゃん。もちろん、ごはんの時間だっていちみちゃんは真剣です。ある日、飼い主さんがケージに入ったいちみちゃんの前にごはんを持っていったところ、いちみちゃんはケージの隙間から顔を出そうとしていたとのこと。一見すると可愛らしい光景ですが、いちみちゃんはごはんが待ち遠しすぎて、顔の形が変わるほどケージに顔を押しつけていたそう。

天真爛漫すぎて心配になってしまうこともあるものの、そんな何事にも全力投球なところが、たくさんの人を虜にしてしまういちみちゃんなのでした。

早朝に二本足で立ち上がるいちみちゃんの光景は、「スゴすぎるし、可愛すぎです！」「廊下を凝視するのやめてほしいですよねｗ」「私より姿勢いいｗ」と、笑いと笑顔を届けることに。

Instagramアカウント『いちみちゃん』では、そんな元気いっぱいないちみちゃんの姿が投稿されていますよ。

いちみちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「いちみちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。