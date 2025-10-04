ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 敗因は「自らの力不足」小泉氏 決選投票で高市早苗新総裁に敗れる … 小泉進次郎 高市早苗 総裁選 自民党 時事ニュース 敗因は「自らの力不足」小泉氏 決選投票で高市早苗新総裁に敗れる 自民党総裁選 進次郎氏 敗因は自らの力不足 2025年10月4日 15時24分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 自民党総裁選の決選投票で高市早苗新総裁に敗れた小泉進次郎農水大臣は先ほど報道陣に対して敗因については「自らの力不足」であるとコメントしました。【写真を見る】敗因は「自らの力不足」小泉氏 決選投票で高市早苗新総裁に敗れる 自民党総裁選 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【LIVE】自民党総裁選 開票速報⚡ 新総裁に高市氏！初の女性総裁誕生 佐藤正久氏と政治部デスクが徹底解説（2025年10月4日） 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 「道が分からんのよ…」午前3時、車道の真ん中に93歳の男性 携帯には大量の不在着信 25歳の女性がとっさに取った行動は 広島 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 徳島, 金属加工, 寺田屋, 海, 老人ホーム, 上田, 床暖房, 射出成形機, 東京