自民党総裁選の決選投票で高市早苗新総裁に敗れた小泉進次郎農水大臣は先ほど報道陣に対して敗因については「自らの力不足」であるとコメントしました。

