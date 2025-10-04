今回は、家事育児一切せず、暴言ばかり吐いてくる夫への逆襲を開始した妻のエピソードを紹介します。

「骨折ぐらい大したことないでしょ？」

「家事も育児もまったくやらず、日頃から私に暴言を吐いていた夫。ママ友にそのことを相談したら、『今度子供と沖縄に旅行するけど、よかったら一緒に行かない？ 気分転換になるかも』と誘われたので、沖縄に行くことになりました。

で、夫には何も告げず旅行しようと思ったのですが、娘と家を出ようとしたときに、なんと夫が帰宅。しかも脚を骨折していたんです……。

『俺を置いて家を出るなんて許せない！』『俺の母さんはそんなことしなかった、お前最低だ！』と夫は怒鳴ってきましたが、『私はあんたの母親じゃない！』『自分のことぐらい自分でしたら？ 骨折ぐらい大したことないでしょ？』と言って、家を出ました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ まぁ旦那さんは大人ですし、義母も近所に住んでいるようなのでなんとかなると思いますがね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。