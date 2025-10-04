米アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏は、「負け戦をしない男」として知られる。その経営哲学の一端と、日本市場での戦略について、ベテラン経済ジャーナリスト・大西康之氏がレポートをする。

ベゾスの勝利の方程式

ベゾス氏は祖業のEC（＝インターネット・ショッピング）でも「負けない戦い」を続けてきた。アマゾンは「世界中でEC事業を展開している」と思われがちだが、意外なことに現時点でEC事業を展開しているのは20カ国。1995年に米国で創業した後、2010年代に入るまでに進出したのは英国、ドイツ（1998年）、フランス、日本（2000年）、カナダ（2002年）、中国（2004年）の6カ国だけだ。

2010年代にインド、メキシコなど8カ国、2020年代にスウェーデン、ポーランドなど5カ国に進出して現在の姿になった。世界進出の歩みが遅いのは、ベゾス氏が「勝てる市場にしか進出しない」からだ。



アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏 Ⓒ時事通信社

創業の地、米国のEC市場では38％のシェアを持ち、リアル小売の巨人ウォルマート（シェア約7％）やアップル（約4％）を大きく引き離している。ドイツでは63％のシェアを持ち、2位のeBay（約6％）、3位のOtto（約4％）を圧倒している。

アマゾンが進出している先進国のEC市場の構造には「負け戦をしない」ベゾス氏の性格がよく表れている。ベゾス氏は勝てる市場に進出し、そこで圧倒的に勝つ。その結果、アマゾンが進出した国では「アマゾンによる圧倒的支配」が確立される。

逆に「勝てない」と判断すれば速やかに撤退する。2004年に進出した中国では、個人間取引に強いアリババ・グループの「淘宝網（タオバオワン）」や、広大な国土にいち早く物流網を築いた京東（ジンドン）商城（JD.com）の牙城が崩せず、2019年に越境ECサービスを除くEC事業から撤退した。

ネットの黎明期にはドイツや英国でも自国のECがそれなりの勢力を持っていた。しかし一度アマゾンが出てくると、圧倒的な物流投資と購買力で地場ECは殲滅され「アマゾン一強」の状態が生み出される。逆に中国のように地場に勝てない市場からは、さっさと手を引いてしまう。「負け戦」をしない合理主義が、EC市場におけるアマゾンの圧倒的な収益力を支えている。

アマプラ年会費が安いのはなぜ？

白黒をはっきりさせるベゾス氏の経営の中で、唯一の例外が日本だ。

日本のEC市場の流通総額は14兆6760億円で、6兆8000億円の流通総額を持つアマゾンはシェア45％超で首位に立つ。しかし日本には楽天グループが運営する「楽天市場」があり、シェア40％（流通総額約6兆円）でアマゾンと拮抗している。二強に比べると小粒だがLINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」も10％超（同1兆7000億円）を持つ。

米国、ドイツ、英国のように「圧倒的に支配」ができず、しかし中国のように「撤退」するのは惜しい。ECの巨人、アマゾンにとって、世界で唯一の「どっちつかず」の状態になっているのが日本なのだ。

「日本市場をなんとかしたい」というアマゾンの切なる思いは、同社での買い物の配送が無料になり、動画配信や音楽配信もついてくる「アマゾンプライム」の年会費の設定に如実に現れている。

表1に示した通り、日本の年会費5900円は米国の3分の1以下で、英国、ドイツよりもはるかに安い。これでも日本の年会費は高くなった方で、二度の値上げを実施する前の2019年までは3900円だった。ある業界関係者は「楽天市場が存在しなければ日本の年会費も2万円だった」という。

動画配信でNetflix、音楽配信でSpotifyなどと競っているアマゾンは、日本でも会費を値上げしてコンテンツ投資を増やしたいところだろうが、ECで楽天市場が頑張っているため思うように値上げできない。アマゾンにとって楽天は「目の上のたんこぶ」なのだ。

日本のEC市場で鎬を削るアマゾンと楽天市場。だが厳密にいうと両者のビジネスモデルは同じではない。楽天グループの三木谷浩史会長兼社長は両者の違いをこう表現する。

「アマゾンさんは型番商品を扱うネットの家電量販店。ウチは手作りの商品が並ぶアジアのバザール」

