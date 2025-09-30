飼い主さんと共にドッグランに遊びに来た柴犬さん。元気に駆け回って遊ぶのかと思いきや…？想像とは違うまさかの結末は、記事執筆時点で52万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ドッグランにきた柴犬→遊ぶのかと思いきや…思ってたのと違う『人間すぎる光景』】

遊ぶのかと思いきや…

Xアカウント『@isobe0912』に投稿されたのは、柴犬「いそべ」くんのとあるお姿。この日、いそべくんは飼い主さんと共にドッグランにお出かけしたのだそう。

愛犬と出かけるドッグランといえば、元気に駆け回ってはしゃぐお姿をイメージしますが、いそべくんの楽しみ方は、一味違ったようで…

思ってたのと違う『まさかの光景』に反響

なんと、ベンチに座る飼い主さんの膝の上にちょこんと座り、見学するという方法でドッグランを楽しんでいたのだとか！

その座り方も、まさに『腰掛ける』という表現がぴったり。「まるで中に人間が入っているのでは…」と思うほどに、背筋と後ろ足をピンッと伸ばしていたのだそう。

『ドッグラン』で『ラン』せずに座って見学をするいそべくんのお姿は、多くの人々を笑顔にしたのでした。

この投稿には「人すぎる笑」「たいへん可愛いです」「ねえドッグラン」「とても可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

毎日『可愛い』を更新し続ける男の子の日常

2020年9月12日生まれのいそべくんは、天真爛漫な性格の男の子。お迎え当時は片手に収まってしまいそうなほど小さかったそうですが、5歳を迎えた現在ではとっても立派に成長したといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすいそべくんのお姿は、たくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@isobe0912」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。