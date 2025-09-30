復帰後は救援起用で好投

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は29日（日本時間30日）、30日（同10月1日）から行われるレッズとのワイルドカードシリーズの前日会見に臨んだ。佐々木朗希投手のロースター入りについて「見込んでいるが、まだ何も確定していない」と語った。

佐々木はドジャース1年目の今季、5月に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入り。8先発して1勝1敗、防御率4.72だった。8月からマイナーで実戦復帰すると、9月24日（同25日）に救援としてメジャー再合流。2試合で被安打1、4三振を記録した。

チームはシーズン終盤に救援陣の不調が相次いだ。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手は登板間隔の都合でワイルドカードシリーズではロースターに登録されない予定。地区シリーズ以降は救援起用の可能性も残している。

先発としては苦しんだシーズン。それでも指揮官は期待する。「彼の投げっぷり、そしてこれまで大きな試合で投げてきたこと、そこは信頼できる」と語った。（Full-Count編集部）