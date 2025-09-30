レギュラーシーズン全日程が終了

ドジャースは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン全日程を終え、大谷翔平投手は3年連続の本塁打王こそ逃したが、打者としてリーグ2位の55本塁打、メジャートップの146得点。二刀流も復活し、14先発で1勝1敗、防御率2.87、62奪三振をマークした。SNSではレギュラーシーズン終了のロスを感じているファンも多かった。

大谷は二刀流復帰にもかかわらず162試合中158試合に出場。本塁打は自己最多と圧倒的な成績を残した。30日（同10月1日）からはワイルドカードシリーズが始まるが、レギュラーシーズンが終わったことへの“ロス”がファンの中で広がった。

フィリーズ・シュワーバーらとの熾烈な本塁打王争いもこれにて終了。惜しくも1本差の2位でフィニッシュした。「あっという間にレギュラーシーズン終わっちゃったなぁ」「3日間ぐらいに感じる」とSNSには嘆きの声が続出した。

一方で、30日（同10月1日）からはプレーオフが始まる。ドジャースはレッズとワイルドカードシリーズを戦う。大谷翔平はプレーオフで初の二刀流披露予定。「プレーオフ楽しみ」「落とすと今年のシーズンが終わる」と心待ちにする声が寄せられた。（Full-Count編集部）