日本と韓国から選ばれた最強ボーカリストたちが競い合う『2025 日韓歌王戦』が、9月14日よりＢＳ日テレとTVerにて放送・配信中だ。

これに先駆けて9月11日に、韓国代表と激戦を繰り広げる『現役歌王JAPAN』TOP7の取材会が都内で行われ、竹中雄大（Novelbright）、Masaya、TAKUYA、Juni、SHU、木本慎之介、Shinの7名が登壇した。

熾烈な戦いを繰り広げ選ばれた7人の最強ボーカリスト

『2025 日韓歌王戦』は、日韓国交正常化60周年を記念し、両国のトップボーカリストが名誉と誇りをかけて「歌」で激突する音楽対決番組。

今年7月から韓国でヒットを記録した音楽サバイバル番組『現役歌王』の日本版として放送してきた『現役歌王JAPAN』で、22名の出場者の中から選出された7名の「日本代表TOP7」が、本家の『現役歌王2』で選ばれた「韓国代表TOP7」と対決する。

審査員も両国から豪華なメンバーが集結。日本からは、『現役歌王JAPAN』から引き続き出演するZeebra、ハシヤスメ・アツコのほか、松崎しげる、近藤真彦、高田夏帆など。韓国からは、BIGBANGのD-LITE（テソン）、カンナム、リン、ソル・ウンド、ユン・ミョンソンが出演する。

『現役歌王JAPAN』で優勝に輝いた竹中は、「最近、（自身がボーカルを務めるNovelbrightが）毎年韓国でライブを行っていて、韓国でももっと有名になりたいという思いがありました。この番組が韓国ですごくヒットしているとお聞きして、頑張って挑戦してみようと出場を決意しました」と、人気バンドNovelbrightとして活躍しながら韓国発サバイバル番組への出演を決意した理由を明かし、「SNSでもすごく反響があって、会う人、会う人に『すごいね』『見たよ』と言ってもらうようになりました。この歳になって一緒に青春を分かちあえるような仲間（TOP7）と出会えたこともよかったです」と充実した表情を浮かべた。

『2025 日韓歌王戦』の見どころについては、「個人的にアクシデントがあったりしたんですけど、そういうことがいいドラマを生んだりだとか、歌だけでなく人と人の温かさが感じられる人間模様も楽しんでいただけるんじゃないかと思います」と竹中。

『現役歌王JAPAN』で最終2位となったMasayaは「もともとはライバルだったけれど、TOP7に選ばれて、日韓戦ではチームとして戦う“団結力”を見てもらえると思います」とアピールし、Juniも「韓国語の曲にも挑戦しました。舞台裏など、普段は見られない姿を見ていただけると思います」と期待を高めた。

個性豊かな7人はさながら「幕の内弁当」⁉

故西城秀樹さんを父に持ち、『現役歌王JAPAN』では西城さんの代表曲『ブルースカイ ブルー』を披露していた木本慎之介。

木本は「父の曲を歌わせていただきましたが、プレッシャーもあるし、実力の差がとんでもなくある。でも、感動してくれた方々もいたので結果的にはよかったかなと思います」と振り返り、『2025 日韓歌王戦』の収録で渡韓する前には「お墓へ行って手を合わせました」とも明かした。

日本チームとなった7人は、取材会中もお互いにツッコミを入れて笑いを誘うなどすっかり打ち解けた様子。キャッチフレーズを問われるとTAKUYAが「幕の内弁当。いろいろなおかずが入っているから」と回答。

竹中が「TAKUYAくんは梅干しで、Masayaくんはお米かな」とさっそくポジション決めをするなど、終始和気あいあいとした雰囲気に包まれていた。

また、11月1日（土）には両国のTOP7が豪華集結するイベント『現役歌王 ALL STAR DREAM MATCH』も開催。

SHUは「番組は勝ち負けのある競い合いですが、コンサートは歌い手も観客もリラックスした雰囲気で楽しめるのではないかと思います」と期待を語り、Shinも「今までは画面の向こうで見てくださっていた皆さんに直接自分たちの歌声を聴いていただける機会。ぜひ来てくださったらうれしいです」と呼びかけた。

現在発売中の『韓流ぴあ』11月号では、『現役歌王JAPAN』の熱戦を振り返る特集を掲載。『2025 日韓歌王戦』で激突中の日韓TOP7のプロフィールも紹介している。

『2025 日韓歌王戦』放送情報

毎週日曜 ＢＳ日テレ、TVerにて放送・配信中

※放送時間は番組HPをご確認ください。

『現役歌王 ALL STAR DREAM MATCH』公演概要

日時：11月1日（土） 昼公演 14:00〜／夜公演 18:30〜

場所：東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区）

出演：竹中雄大／Masaya／TAKUYA／Juni／SHU／木本慎之介／Shin／パク・ソジン／エノク／シン・スンテ／キム・ジュンス／チェ・スホ

ゲスト：川合結人／矢田佳暉／海蔵亮太／二見颯一

チケット：全席指定

VVIP席 20.000円（税込）※最前優良席・特典付

VIP 席 15,000円（税込）※前優良席・特典付

指定席 9,800円（税込）

※特典は後日オフィシャルHPで発表

主催：「現役歌王JAPAN」製作委員会

公演に関するお問い合わせ：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00〜15:00）

『現役歌王JAPAN』公式FC

【チケット発売情報】（チケットぴあ）

■二次プレリザーブ（抽選先行）

受付中〜10月5日（日）23:59

■プリセール（先行先着）

10月9日（木）18:00〜10月15日（水）23:59

※クレジットカード決済のみ

■一般発売

10月22日（水）12:00〜