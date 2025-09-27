¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¤·¤¿¡ÈÏ¯´õ¤Î3µå¡É¡¡60È¯ÃË¤òËÝÏ®¡Äº²¤Î¾¡Éé¤ò¡Ö¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥í¡¼¥ê¡¼¤«¤é3µå»°¿¶
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼2 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡º²¤Î3µå¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤«¤é5ÈÖ¼ê¤Çµß±çÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î60ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¤«¤é3µå»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é»°¥´¥í¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤Ë100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ìº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï3µåÏ¢Â³¤Ç¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï85.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó138.1¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢±Ô¤¤Íîº¹¤Ë¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏËÜÎÝÂÇ¥¥ó¥°¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ÎÂÐÀï¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Èà¤ÎÅê¤²¤ëµå¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µåÂ®¤â½½Ê¬½Ð¤Æ¤¤¤ÆÂÇ¼Ô¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ê¤êÆÃÊÌ¤À¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Î¤³¤í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¡Ö4·î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤ÎÀ©µåÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Ä¾µå¤â¡ÊÎÏ¶¯¤µ¤¬¡Ë¤«¤Ä¤Æ¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤À¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤ÆÍîº¹¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ïº£¡Ê°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¡Ë°ã¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ß¤»¤¿Æ®Áè¿´¤ò¡Ö²æ¡¹¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¦¥¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¡£¤½¤ì¤Ï²æ¡¹¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë