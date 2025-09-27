¡È¿·¶ÃÏ¡É¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÌõ¤Ê¤¤¡×¡¡Ëâµå¤ËSNS¶ÃØ³¡Ö¥¥ì¤¬¥¨¥°¤¤¡×
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ïµß±ç¤Ç2»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÅêµå¤òÈäÏª
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼2 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡Åê¤²¤ë¤¿¤Ó¤ËÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë7²ó¤«¤é5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£1°ÂÂÇ¤Ïµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÃÇ¥È¥Ä¤Î60ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¤«¤é3µå»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢µß±ç¤È¤·¤Æ2ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃì¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3-1¤Î7²ó¤«¤éº´¡¹ÌÚ¤ÏÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Â³¤¯¥ä¥ó¥°¤Ï99.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.5¥¥í¡Ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£2»à¤«¤é¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤Ë100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ìº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡£µß±ç¤Ç¤Ï½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï3µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¥¥ó¥°¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï3µåÏ¢Â³¤Ç¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤¸¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï85.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó138.1¥¥í¡Ë¤Î±Ô¤¤Íîº¹¤Ç¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ1Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¹¥Åê¤òÈäÏª¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö4¥·¡¼¥à¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÀ©°µ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¥¥ì¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡Ö100¥Þ¥¤¥ëÏ¢È¯¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Îµå¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÌõ¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÃ¼ì¤ÊÊÑ²½¡×¡ÖÀ©µå¤âÈ´·²¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¤¤±¤ë¡×¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÃì¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë