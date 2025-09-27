ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2ÀïÏ¢È¯55¹æ¤Ê¤é¤º¡¡HR1°Ì¤È2ËÜº¹¤Î¤Þ¤Þ¡ÄÏ¯´õ¤Ï1²óÌµ¼ºÅÀ¡¢¥É·³¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á
ÂçÃ«¤Ïº£µ¨ºÇÄ¹30»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤Ë¹¹¿·¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏºÇÂ®161¥¥í¤Ç2ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼2 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤ÇÂÇÎ¨.279¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆÊ£¿ô²ó¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ20ÅðÎÝ¡Ê50-20¡Ë¡×¤òÃ£À®¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï7²ó¤«¤é5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æµß±ç¡£1²ó2Ã¥»°¿¶1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²óÀèÆ¬¡¢±¦ÏÓ¥«¡¼¥Ó¡¼¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á98.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.4¥¥í¡Ë¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3²ó1»à¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¤ÎÏ¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤ò30¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÂÇÀÊ¤Ç10»î¹ç¤Ö¤êÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î20ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö50-20¡×¤òÊ£¿ô²óÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡5²ó1»à°ìÎÝ¡¢7²ó1»à¤È2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÇÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¥¥ó¥°Áè¤¤¤Ç¤Ï56È¯¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È2ËÜº¹¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤«¡£
¡¡7²ó¤«¤éµß±ç¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï2»à¤«¤é¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤Ëº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¹¶¤á¤Ç3µå»°¿¶¡£1²ó12µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¼çÎÏ¤¬³°¤ì¤¿ÂÇÀþ¤Ï¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¤Ë¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î10¹æ2¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¡£6²ó¤Ë¤Ï°ìÎÝ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤¹¤ëÀèÈ¯¤Î¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬1²ó3Ã¥»°¿¶1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë