フリーマンのインタビュー中に沸き起こったMVPコール

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

突然鳴り響いたMVPコールにドジャースのフレディ・フリーマン内野手が思わず反応した。ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8-0で勝利し、4年連続の地区優勝を達成。試合後に行われたシャンパンファイトでは、大谷翔平投手に向けてチームメートからMVPコールが沸き起こった。

フリーマンが地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに対応している最中に、そのMVPコールは鳴り響いた。この日、6回無失点の好投を見せた山本由伸投手について話していたが、チームメートの大きな声に気付いたフリーマンは「そのチャントはショウヘイに向けられたものだろうね！」と即座に反応した。

レポーターのデビッド・ヴァセイ氏は「（昨シーズンの）ワールドシリーズのMVPを獲得した、貴方へのチャントかと思いましたよ」と返したが、フリーマンは「うーん、ノー！ ショウヘイだと思うよ。彼に一本取られたね。ハハハ。彼はまたMVPに値する活躍をしている。インクレディブル！」と冷静な口調で語り笑顔を見せた。

フリーマンは続けて「私たちは多くのことを乗り越えた。2025年の地区優勝は決して簡単な道のりではなかったよ」と159試合目で掴んだ優勝の味を噛み締めていた。（Full-Count編集部）