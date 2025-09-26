¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡ÈÂç¼ºÂ®¡É¤Ë¡Ö1Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¡×ÅÞÆâ¤«¤é¤¿¤áÂ©¡Ä¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤º¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤É¡×»Ù»ýÎ¥¤ì¤Ë
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç1Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦Ï³¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬¼ºÂ®¤·»Ï¤á¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö2024Ç¯9·î27Æü¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢¾®Àô»á¤ÏÅö½é¡ÈÅöÁª³Î¼Â¡É¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÁíºÛÁª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¼ºÂ®¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ØÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤É»Ù»ý¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð»Ï¤á¡¢·ë²Ì3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¾å°Ì2Ì¾¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢½Ð¿Ø¼°¤ËÂåÍý¤ò´Þ¤à¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¸õÊä¼ÔÃæºÇÂç¤Î92¿Í¤â½¸·ë¤·¡¢°µ¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ºÂ®¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2024Ç¯9·î13¡Á15Æü¤Ë¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ë¸Â¤ë¤È3°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö9·î25Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÆÈ¼«Ä´ºº¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ËÈ´¤«¤ì2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3°Ì¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤â»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àô»á¤Ï2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡Ø¥«¥ó¥Ú¤Î¸«²á¤®¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤Î¸õÊä¼ÔÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤â¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿»æ¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤¹¾ìÌÌ¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®Àô»á¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢2024Ç¯9·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥ÈÆ¤ÏÀ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡Ö·ÐºÑÀ¯ºö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³Æ¸õÊä¤¬À¯ºö¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤Ï¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÎ®Æ°À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼º¶È¤Ê¤Ï«Æ¯°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¼çÄ¥¡£¤¹¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤½¤³¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥íÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓ»á¤È¹â»Ô»á¤¬¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¡×¤ò¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Á³¤ÎËÉ¸æ¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î¤ª2¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨Êý¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£²ó¤â¡¢Á°²ó¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¾®Àô»áÆÈÆÃ¤Î¼êË¡¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ønews23¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ø³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÊÎáÅã¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶¯²½¤¹¤ë¡£ÉÔË¡ÂÚºß¤ÎÊý¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆñÌ±¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¡¢¤³¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¾®Àô»á¤Ï¡Ø¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¯ÉÜÁ´ÂÎ¤Î»ÊÎáÅãµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£X¤Ç¤Ï¡Ô¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ò¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£¡Õ¤Ê¤É¡¢¾®Àô»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Î¼ºÂ®¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¡È¥¹¥Æ¥ÞºîÀï¡ÉÊóÆ»¤À¡£
¡Ö¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¹ÊóÈÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢ËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î»öÌ³½ê¤¬¡¢¾®Àô¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡Ù¤Ë¡Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È°ÍÍê¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤¬¥¹¥Ã¥ÑÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤ÎÎãÊ¸¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¥¹¥´¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÃæ½ý¤È»×¤ï¤ì¤ëÎãÊ¸¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¾®Àô»á¤ÎInstagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡ÔÁíºÛÁª¤ò¼Âà¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢26Æü¤Ë¤Ï¡ØÁíºÛÁª¼Âà¡Ù¤¬¥Í¥Ã¥È¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë»ÏËö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àô»á¤Ï26Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¼«¿È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÄÄ¼Õ¤·¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÈø¤ò°ú¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡ØÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤ä¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ï¾®Àô»á¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡ØÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±ÒÁê¡¢ÇÀ¿åÁê¡¢Ê¸²ÊÁê¡¢³°Áê¡¢Æâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î³ÕÎ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿ÎÓ»á¤È°ã¤¤¡¢¾®Àô»á¤ÏºâÌ³Áê¡¢³°Áê¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×³ÕÎ½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíºÛÁª¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤ÇÌîÅÞ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬10·î²¼½Ü¤ËÍèÆü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿·¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎºÇ½é¤Î²ñÃÌ¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¾®Àô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤â³°¸ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁê¼ê¤¬¾®Àô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡28Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢NHK¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡ØÆüÍËÆ¤ÏÀ¡Ù¤Ë¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï½Ð±é¤·¡¢Æ¤ÏÀ¤ò¤«¤ï¤¹Í½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â30Æü¤Ë¤ÏÅÞËÜÉô¤Ç¤ÎÀ¯ºöÆ¤ÏÀ²ñ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤É»Ù»ý¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¾®Àô»á¡£º£¸å¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£