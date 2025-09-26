井口資仁氏がポッドキャスト番組「Full-Count LAB」に出演

2年連続ワールドシリーズ制覇を目指すドジャースは、ワイルドカードシリーズからポストシーズンに臨むこととなった。ホワイトソックス、フィリーズで世界一を経験している井口資仁氏が、ポッドキャスト番組「Full-Count LABー探求のカケラー」に出演し、ワイルドカードから参戦する球団の強みを語った。



「試合数はちょっと増えて大変かもしれないですけれども、まあ勢いをつけるという意味ではそこから勝ち上がるチームっていうのは、ワイルドカード以外のチームと比べてちょっと違うと思います」

ワイルドカードシリーズは30日（日本時間10月1日）から3試合制（2戦先勝で勝ち抜け）で始まる。最長で10月2日（同3日）まで行われ、地区シリーズは1日空けて4日（同5日）から始まる。

井口氏はワイルドカードを勝ち上がった球団は「勢いはつきますよね。そういう意味では（地区シリーズで）待ち構えているチームっていうのはちょっと怖いところがあります。日本でもそうですよね」と説明。NPBのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージで待ち受けるリーグ優勝球団が苦戦する例を挙げた。

一方でワイルドカード勢を迎え撃つ側の戦略についても言及。「勝ち上がってきた勢いは怖い。ホームで一戦目をしっかり抑えるっていうのがホームアドバンテージでしょうね」。本拠地で戦える“地の利”を生かして、いかに流れを食い止めることができるかが重要だと強調した。

ローテーションの観点からも「いかに良いピッチャーを初戦に当てられるかが勝負の分かれ目」と語る。ワイルドカード勢はすでに投手陣を消耗しているだけに、重要と位置付ける初戦に「（好投手が）なかなかはまらない可能性もありますね」と指摘した。投手起用が運命を握るポストシーズン。「そこが監督のマネジメントの力なので」とニヤリと笑った。

連覇への道のりは決して平坦ではないが、井口氏の分析通り“勢い”を武器にできるか、ドジャースの真価が問われる。（Full-Count編集部）