勝てば地区優勝が決まる一戦

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間25日・フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。4回には4試合ぶりとなる54号2ランを放った。ボール球をすくい上げた一発に、地元放送席の解説は「冗談ですよね!?」と目を見開いた。

豪快な一発に敵地は騒然となった。4回1死三塁の第3打席、右中間へ放った打球は、飛距離406フィート（約123.75メートル）を記録。ボールはスタンドに設置されているプールに飛び込んで水しぶきがあがった。シーズン54発は本塁打王を獲得した昨季のキャリアハイと同数で、球団記録。これで2年連続、自身3度目となる100打点にも到達した。

ドジャース放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況、ジョー・デービス氏は「プールへ飛び込んだ！ スプラッシュ！」と絶叫。解説のジェシカ・メンドーサさんは打ったボールに驚き。MLB公式サイトのチャートでは低めボール球となっており、「他に誰もあの球は打ちませんよ。ハハハ」と苦笑い。「この球のコースを見てください！ 冗談ですよね!?」と驚いていた。

ドジャースは24日（同25日）の同戦で勝利し、地区優勝へのマジック1でこの試合を迎えた。勝利すれば4年連続の地区優勝となる。（Full-Count編集部）