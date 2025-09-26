「ショウヘイやヨシノブから学んでいた」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は25日（日本時間26日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦前に報道陣の取材に応じた。佐々木朗希投手が前日24日（同25日）にメジャー初の救援登板で1回2奪三振無失点と好投。「今は違う投手になっている」と賛辞の言葉を並べた。

佐々木の救援登板は日米通じて初めて。それでも約4か月ぶりとなるメジャー登板で、わずか13球で3者凡退に抑えた。最速99.6マイル（約160.6キロ）とフォーシームも走った。

指揮官は「今は健康だし、長く戦列を離れてベンチから試合を観察する時間があった。ショウヘイやヨシノブから学んでいたし、ブルペンの役割は彼にとってシンプルになったと思う。打者3巡目の対戦を考えずに済むので。それも成長につながっている」と分析した。

26日（同27日）からのマリナーズ3連戦中に救援マウンドに上がる。「現時点で次の登板はイニングの最初からになるが、ポストシーズンに入れば状況に応じて変わるだろう」と満塁機など厳しい場面での投入を示唆。いずれにしても佐々木への期待の表れだ。（Full-Count編集部）