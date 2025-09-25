「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月18日（木）〜9月24日（水））注目した数字をご紹介します。

1億8300万人

TikTok、米国でMAU1億8300万人に

シミラーウェブの推計によれば、2025年8月時点で米国のTikTokの月間アクティブユーザー（MAU）は前年比16％増の1億8300万人だった。これはピンタレストとSnapchatの合計を上回る規模だという。日間アクティブユーザー（DAU）は1億200万人で、Facebookの1億700万人との差がごくわずかとなった。特にアプリの利用者数では、インスタグラムやFacebookを上回る存在感を示している（sherwood.news）。

22〜24ドル

パラマウント、ワーナー買収提示額は1株22〜24ドルに

パラマウント・スカイダンスがワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収を検討している。CNBCによれば、提示額は1株22〜24ドル（約3210〜3500円）の水準になる可能性があるという。WBD株価は約19ドル（約2770円）で推移しており、買収提示額はこれを上回る水準となる。提示条件は7〜8割を現金とし、残りを株式で支払う形が想定されている（cnbc.com）。

70億ドル

コムキャスト新会社ヴァーサント、売上70億ドルに減少

コムキャストが分離設立する新会社ヴァーサントは、2024年の売上が70億ドル（約1兆220億円）で、前年の74億ドル（約1兆804億円）から減少しており、ケーブルテレビ事業の収益低下が浮き彫りになっている。ヴァーサントは「VSNT」としてナスダックに上場する予定。ケーブル事業の収益力低下を背景に、コムキャストは成長分野であるインターネットと配信事業と切り離す戦略をとったものである（notion.so）。［原文：Future of TV Briefing: How Fox is using AI and a unified ad server to power-up Fox One］編集部