【Numbers to know】DIGIDAY編（9/18〜9/24）： TikTok 、米国MAU1億8300万人へ ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月18日（木）〜9月24日（水））注目した数字をご紹介します。
1億8300万人
TikTok、米国でMAU1億8300万人にシミラーウェブの推計によれば、2025年8月時点で米国のTikTokの月間アクティブユーザー（MAU）は前年比16％増の1億8300万人だった。これはピンタレストとSnapchatの合計を上回る規模だという。日間アクティブユーザー（DAU）は1億200万人で、Facebookの1億700万人との差がごくわずかとなった。特にアプリの利用者数では、インスタグラムやFacebookを上回る存在感を示している（sherwood.news）。
22〜24ドル
パラマウント、ワーナー買収提示額は1株22〜24ドルにパラマウント・スカイダンスがワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収を検討している。CNBCによれば、提示額は1株22〜24ドル（約3210〜3500円）の水準になる可能性があるという。WBD株価は約19ドル（約2770円）で推移しており、買収提示額はこれを上回る水準となる。提示条件は7〜8割を現金とし、残りを株式で支払う形が想定されている（cnbc.com）。
70億ドル