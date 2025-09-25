大谷は6回に四球→27試合連続出塁とした

【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投した。6回には四球を選んで連続出塁を27試合に継続。その直後、塁上で生まれた“光景”に地元メディアも注目した。

1-0の6回、大谷は先頭で打席に立つと、右腕パフェットの6球目を見極めて四球で出塁した。1死から一塁上の大谷に牽制が送られると、その直後だった。大谷は一塁上で両手足を広げセーフのジェスチャーを見せると、一塁のバルガスにどや顔。バルガスも思わずニヤリとした。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では大谷の微笑ましい光景に注目。解説を務める元米ソフトボール代表でアテネ五輪金メダリストのジェシカ・メンドーサさんは「今帰塁した際に、ショウヘイは自分でセーフの判定をしましたよ！」と爆笑。実況のジョー・デービス氏は「『マルビン・ハドソン塁審、何か問題がありますか？』という感じですね？」と“分析”した。

メンドーサさんは「投げるときはいつもと比べて表情を表に出しませんが、打撃や走塁をしているときは（投球の時と比べて）楽しい姿を見せてくれますね！ ベンチにいる時もそうです。彼は一塁で楽しんでいるようです」と語り、「彼は少年で陽気な姿を見せますが、投げる時は暗殺者のようです。君を抑えてやるって感じがします」と、投手・大谷が放つ“殺気”との違いに驚いたようだ。

大谷はその後、2点目のホームを踏んだ。その裏には復帰後最長となる6イニング目のマウンドに上がり、6回無失点8奪三振で降板。しかし、チームはサヨナラ負けを喫した。（Full-Count編集部）