パグさんと川遊びに→抱っこでお水の中に降ろそうとしたら…。まさかの可愛すぎる行動を捉えた光景は記事執筆時点で290万回を超えて表示されており、9.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：川遊びにきた犬→抱っこで降ろそうとした瞬間…想定以上に可愛い『イメトレを欠かさない光景』】

犬と川遊びに行った結果→抱っこで降ろそうとしたら…

Xアカウント『@Umechanpag』に投稿されたのは、パグ「うめ」ちゃんのお姿。この日、うめちゃんはご家族と共に『川遊び』に出かけられたのだといいます。

想定以上に『可愛い光景』に反響

抱っこをしてもらい、いざお水の中へ…。脇の下から抱き上げてもらっていたうめちゃんは、まさに準備万端といったご様子で『エア犬かき』を開始したのだそう。

至って真剣な表情を浮かべながら、リズム良く１、２…１、２…とおててを順番に動かしていたといううめちゃん。

ゆっくりゆっくり…そっとお水の中に降ろそうとすると、水面との距離が近づくほどにその動きを早め、その時を待ち構えるお姿はあまりにも愛くるしいものだったといいます。

入水後は意外にも水の流れが速かったようで、ちょっぴり不安そうになるうめちゃんをパパさんが抱きとめてくれて、ホッと一安心した表情を浮かべていたそう。

深いところは少し怖かったようで、浅瀬でのお水遊びを堪能されたといいます。うめちゃんの可愛すぎるエア犬かきは、多くの人々をほっこり和ませ、悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「水に近づくと犬かき早くなるの可愛い」「上手だ」「イメトレは完璧」「めちゃくちゃ可愛い」「ちゃんとイメトレしてるのかわいい」「まずエンジンをかけます」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊で食いしん坊なパグの女の子♡

現在5歳のうめちゃんは、元気いっぱいで甘えん坊な女の子。食べることも、遊ぶことも、安心できる大好きなお家でのんびりと過ごすことも大好きなのだそう。

ご家族に溺愛されながら、幸せに暮らすうめちゃんのお姿は日々パグの魅力や、たくさんの癒しと笑顔を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Umechanpag」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。