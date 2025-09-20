「逮捕理由すら告げない」「一度裁かれた罪で再逮捕」…被疑者の人権を無視した「違法処分」を黙認するイランの「腐った司法」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

「この態度は少なくとも1年の禁固刑に値する」

刑務所に足を踏み入れた瞬間から、女性看守たちの傲岸さと横柄さにショックを受けた。自分たちの行為を恥じる様子が全くないことも信じられなかった。何かすごいことをやり遂げたとでも言いたげな様子なのだ。看守から、ズボンとコートのような、真っ赤なナイロン製の囚人服を渡され、着るようにと言われた。私はもっと着心地の良い服がほしいと抵抗したが、とにかく着なさいというのが彼らの答えだった。

次に黒地に白い花があしらわれたヒジャブを渡され、髪を覆うよう言われた。それから目隠しを渡されて目を覆えと言われ、さらに頭の上からすっぽりチャドル（顔以外の全身を覆う大きなベール）を被らされ、尋問室に連れて行かれた。そこには男がふたりいた。ひとりはテーブルを挟んで私の向かいに座り、もうひとりは私の背後にいる。彼らは脈絡のない質問を次から次にしてきたが、私はまだ罪状認否すら済んでいなかったので答えなかった。

背後の男が私の不道徳な行いをあげつらった。社会不安について、公園のような公共の場所でさえ安心できない、娼婦が現れる、などといった見当違いの事柄を並べたて、人権擁護者センターの活動や、そこに私が関わっていることを批判し始めた。

ここに至ってついに堪忍袋の緒が切れて、自制心を失ってしまった。私は立ち上がり、振り返って男に面と向かって言い返した。自分が恥ずかしくないのか？ 女性を、夜自宅にいるときに、幼いふたりの子から引き離して、夫の面前で逮捕し、尋問し、中傷することを、恥じてはいないのか？

私は大声を出していた。すると彼もまた怒鳴ってすごんだ。私のこの態度は、少なくとも1年の禁固刑に値すると言った。私は尋問官の机からA4の紙を取り、苦情を書き始めた。男は私の苦情の紙を持って部屋を出て、数分後に戻ってきた。その手には、私が椅子から立ち、振り返り、尋問官の顔を見た、という私に対する苦情書を持っていた。もうひとりの尋問官は、私にはアメリカとイギリスの諜報機関と内通しているスパイ行為の嫌疑がかかっている、と言った。私は反論した。罪状認否が済む前に、彼らは関係のない事柄で私を散々責めたて、その質問は書面にまでなっていたのだ。

どんな罪状で告発されているのかわからない

「まず自分がどんな罪状で告発されているのか、知るべきですよね？」と言った。「こんな質問に答える必要があるのか知るためにも」。口論は何時間も続き、やっとのことで私は独房に連れ戻された。

独房はイシュラタバードのものより広かった。天井と壁のコンクリートはクリーム色に塗られていた。殺風景な空間。床にはとても古い絨毯と、軍用毛布が3枚置かれていた。私は「ベッド」を作った。1枚の毛布を体の下に、もう1枚を折りたたんで頭の下に、最後の1枚を体の上にかけて眠った。朝になり、プラスチックのカップに入ったお茶と、チーズひと切れとパンが与えられた。

それから尋問室に連れて行かれた。私は、とにかく罪状が告げられていないのだから、彼らのやっていることは違法行為だと主張し続けた。

そうしてついに、キアンマネシュ氏（当時の刑務所機構の副代表・顧問）の待つ裁判所へ連れて行かれた。私は説明した。自分はおよそ1ヵ月前、反体制的なプロパガンダをしたという今回と同じ罪で仮釈放になっている。革命裁判所第4支部のヤマリ氏の決定だ。キアンマネシュ氏はその内容を検察に向けて書くようにと言った。私はそれを書きあげ、この違法な拘禁について調査をするよう頼んだ。

私はすでに一度裁かれた罪で再び逮捕されたのだ。彼は調査すると約束し、私は房に戻された。しかし尋問官たちはこのやり取りを知ったあとでも、私を拘禁し続け、尋問は続いた。

翻訳：星 薫子

