ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Àä¹¥µ¡¤Ç¿½¹ð·É±ó¡¡Å¨ÃÏ¤Ë°ÛÎã¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡Ä17·É±ó¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì
¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ13Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¡£Å¨ÃÏ¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ï8·î10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï°ÊÍè¡£17·É±ó¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î30·É±ó¤Ë¼¡¤°Â¿¤µ¤À¡£
¡¡3ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¤ÏÆó¥´¥í¡¢3²ó¤Ï»Íµå¡¢5²ó¤ÏÃæÈô¤À¤Ã¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ï5»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥ÁÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï2²ó¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È2ËÜº¹¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î48ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë