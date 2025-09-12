【今週の数字】モダンリテール編（9/5/〜9/11）：テム、米で最大60％の値下げ ほか
「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（9月5日（金）〜9月11日（木））を数字とともにご紹介します。今週はオールドネイビーのビューティ参入、ケルシー兄弟のビール事業評価額、そしてテムの米国再挑戦に関する数字が話題になりました。
150
オールドネイビー150店舗でビューティ商品を試験導入ギャップ（Gap）は今秋、傘下のオールドネイビー（Old Navy）でビューティとパーソナルケア商品の販売を開始する。まず150店舗で専用スタッフやショップインショップを設け、2026年には本格展開を見込む。同社は「ファッション小売におけるもっとも成長の早い分野」としてビューティ市場に期待を寄せていると発表した（CNBC）。
2億ドル
ケルシー兄弟の「ガレージビール」、評価額が急上昇NFLスター選手トラビスとジェイソンのケルシー兄弟が手がける「ガレージビール」社の評価額が2億ドルに達した。ビールブランドは地域発のクラフトビールとして急速に知名度を高め、セレブリティ・ブランド事業の新たな成功例を示した（Wall Street Journal）。
60％