上空に立ち上る煙を見つめる男性＝９日、カタール首都ドーハ/Jacqueline Penney/AFPTV/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）イスラエルがカタールの首都ドーハでイスラム組織ハマスの幹部を狙った攻撃を実施したことをめぐり、トランプ米大統領の側近の一部が強い不満を示している。とりわけカタール側に警告を出す時間がなく、事前に協議できなかったことへのいら立ちが大きいという。

トランプ氏は攻撃開始の直前にその事実を知らされた。しかも、米当局者によれば、イスラエル側からではなく、米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長から知らされたという。トランプ氏は直ちにウィトコフ中東担当特使にカタール側へ説明するよう指示した。ウィトコフ氏とカタールは長年にわたる関係を築いている。

米当局者によれば、ウィトコフ氏が連絡を取ったときにはすでに手遅れだった。さらに怒りを募らせたのは、ウィトコフ氏は前日にイスラエルのネタニヤフ首相の側近ロン・ダーマー氏と会談していたが、その際に攻撃について何ら説明を受けなかったためだ。

トランプ氏は９日、記者団に「この状況全体に満足していない。良い状況ではない。ただ、はっきり言うが、我々は人質の解放を望んでいるが、今回の事態のあり方については満足していない」と語った。

ハマス幹部らは長年、パレスチナ自治区ガザ地区の外に置く拠点としてドーハを利用してきた。カタール外務省によると、今回の攻撃はハマス政治局メンバーが入居する住宅を標的とした。

ホワイトハウスのレビット報道官は９日、トランプ氏が直ちにウィトコフ氏に対して攻撃をカタール側へ通知するよう指示し、ウィトコフ氏は連絡を取ったと述べた。しかしカタール側は直後に、事前通告はなかったと明らかにした。カタールの高官によれば、攻撃を知った時点で、ドーハでは爆弾が落下する音が聞こえていた。

トランプ氏はその後、ＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に声明を投稿し、ウィトコフ氏とカタールとの電話会談は「残念ながら攻撃を止めるには遅すぎた」と述べた。トランプ氏は、攻撃を決断したのはネタニヤフ氏であり「私の決定ではない」とも記した。こうした発言には、イスラエルの行動が、自身の中東政策の目標に逆行することへの深いいら立ちがにじんだ。

この日の出来事は、トランプ氏のガザでの和平仲介の試みがいかに脆弱（ぜいじゃく）かを示したほか、ネタニヤフ氏とのたび重なるあつれき、湾岸諸国との強固な関係維持の努力を浮き彫りにした。米当局者によれば、ホワイトハウスの反応は、トランプ氏をネタニヤフ氏の決定から切り離しつつ、同時にイスラエルとの公然たる決裂を避けるよう慎重に調整されていた。

それでも、イスラエルの域外での行動にトランプ氏が驚かされ、いら立ちを募らせたのは今回が初めてではない。２０２４年７月にはイスラエルがシリアの首都ダマスカスを空爆した際にも同様に不意を突かれた。今夏にイスラエルがガザのカトリック教会を攻撃した際にはネタニヤフ氏への不満をあらわにしていた。

今回の攻撃がカタールで行われたことは、ホワイトハウス内部の裏切られたとの感覚をさらに強めた。トランプ氏は５月に今期大統領に就任して初の外遊でカタールを訪問し、アルウデイド空軍基地を視察して両国の重要な軍事的結びつきを強調していた。