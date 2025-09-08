現役時代は首位打者1回、最多安打3回と大活躍

■阪神 2ー0 広島（7日・甲子園）

退団から10年が過ぎても阪神愛は変わらないようだ。阪神は7日、甲子園球場で行われた広島戦に2-0で勝利し、2年ぶり7度目となるリーグ優勝を果たした。球団OBのマット・マートン氏も優勝決定から約2分後に爆速で祝福メッセ―ジを寄せた。

マートン氏は優勝が決まった直後の7日午後9時12分、自身のX（旧ツイッター）に「タイガースの皆さん、藤川監督・コーチ・球団関係者、そして阪神ファンの皆さん、史上最速セリーグ優勝おめでとうございます！」と投稿。「皆さんの素晴らしい活躍を米国からいつもチェックしていました。5月から首位独走でしたが、緊張感を維持しながら、CSに向けて残りのシーズン頑張ってください。さぁ行こう！」と記し、今季の快進撃の経緯をしっかりと見守っていたことを明かした。

マートン氏は2010年から2015年に阪神でプレー。1年目に当時としては新記録となる214安打を放つなど、首位打者1回、最多安打3回と活躍した。自身の在籍中に阪神優勝はかなわなかったが、2023年に優勝を決めた時も祝福メッセージを投稿。日本で災害が起きた際には被災地支援のため来日し、復興を願うメッセージなども発信している。（Full-Count編集部）