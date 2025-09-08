アニメ「暗殺教室」の放送10周年を記念したプロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』の一環として、2026年3月20日（金）に全国公開となる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が発表され、ティザービジュアルと特報映像も同時に公開された。



『暗殺教室』は、2012年から2016年まで「週刊少年ジャンプ」で連載され、累計発行部数2700万部を超える人気マンガ。2015年から2016年にかけて放送されたアニメは、2025年に放送10周年を迎える。今回の劇場版は、その10周年を祝うプロジェクトの一環として位置づけられている。



『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』は、3つのアニバーサリー企画から成り立っており、第1弾として全47話の再放送が行われ、第2弾として「暗殺教室のオールナイトニッポン GOLD」が放送された。そして第3弾として、劇場版『みんなの時間』が公開されることが決定。



劇場版にはTVシリーズのキャストが続投し、監督には北村真咲を起用。脚本はTVシリーズで構成・脚本を担当した上江洲誠が手掛け、キャラクターデザインは樋上あやが担当する。



【コメント】

北村真咲（監督）

長い間『暗殺教室』を愛してくださった皆様に、もう一度この教室をお届けできることを心から嬉しく思います。

岸監督が大事にしてきた空気感を受け継ぎながら、劇場版ならではの迫力や新しい一面を加えたいと思い取り組みました。

観終わったあとに、「やっぱり暗殺教室が好きだ」と思っていただけたら何よりです。



上江洲誠（脚本家）

まだ僕が脚本家として期待の超新星だった頃です。週刊ジャンプ作品のシリーズ構成という大役に預かり大変光栄に思い緊張したことを覚えています。

準備万端、気合充分、松井優征先生との協力体制もばっちりで、暗殺教室のプロジェクトは大成功しました。が、もちろん制約の中で作られる物でもありますから、あれもこれもやりたかったという気持ちもありました。

あれから10年、ええそうです、あれもこれもやります！アニメ『暗殺教室』を完全なものにするための映画です。ご安心ください、完全新作です！



樋上あや（キャラクターデザイン）

いちファンとして当時アニメで見たかったあの話やこんな話…10年の時を経てアニメ化できるとは思いませんでした。

最近暗殺教室を知った方はもちろん、10年前に見ていたよという方も是非、同窓会だと思って劇場までE組の皆と殺せんせーに会いに来てくださいね。



【特報映像】





劇場版「暗殺教室」みんなの時間

STAFF

原作：「暗殺教室」松井優征（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：北村真咲

脚本：上江洲誠

キャラクターデザイン：樋上あや

アニメーション制作：Lerche

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

製作：アニメ「暗殺教室」製作委員会 2025



CAST

殺せんせー：福山潤

烏間惟臣：杉田智和

イリーナ・イェラビッチ：伊藤静

潮田渚：渕上舞

茅野カエデ：洲崎綾

赤羽業：岡本信彦

磯貝悠馬：逢坂良太

岡島大河：内藤玲

岡野ひなた：田中美海

奥田愛美：矢作紗友里

片岡メグ：松浦チエ

神崎有希子：佐藤聡美

木村正義：川辺俊介

倉橋陽菜乃：金元寿子

菅谷創介：宮下栄治

杉野友人：山谷祥生

竹林孝太郎：水島大宙

千葉龍之介：間島淳司

寺坂竜馬：木村昴

中村莉桜：沼倉愛美

狭間綺羅々：斎藤楓子

速水凛香：河原木志穂

原寿美鈴：日野美歩

不破優月：植田佳奈

前原陽斗：浅沼晋太郎

三村航輝：高橋伸也

村松拓哉：はらさわ晃綺

矢田桃花：諏訪彩花

吉田大成：下妻由之

律（自律思考固定砲台）：藤田咲

堀部糸成：緒方恵美

