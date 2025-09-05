コンフォートを「5番・左翼」で起用

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間5日・ピッツバーグ）

苦しむ大砲候補の起用を巡りファンから疑問が噴出している。ドジャースは4日（日本時間5日）の敵地・パイレーツ戦で「5番・左翼」でマイケル・コンフォート外野手をスタメンで起用。SNSでは「打てないのにおかしいでしょう。勝てる気がしない」とコメントが寄せられている。

コンフォートは昨オフに1年1700万ドル（約25億24000万円）で入団したものの、今季は試合前時点で打率.188と不振に喘いでいる。この日、第3打席で9月初安打を放ったものの、怪物剛腕スキーンズに対しては1打席目、2打席目ともに三振に倒れていた。

開幕から不振が続くコンフォートに、デーブ・ロバーツ監督は5月から「区切りはあるよ。活躍することによって出場機会が保証される」と厳しい言葉を並べていた。一方で、ここまで122試合に出場するなど、スタメンでの起用を続けている。

SNSではこの采配への疑問が殺到。「5番に置いた理由を知りたい」「あり得なさすぎる コンフォートって全然打てていないよね???」。ファンから厳しい声が相次いだ。（Full-Count編集部）